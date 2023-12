Noch im Oktober hatte dieser Stürmer davon gesprochen, dass er noch nicht an das Karriereende denkt. Zwei Monate später ist alles vorbei.

"So weit ist es noch nicht. Ich schaue einfach von Tag zu Tag. Ich will gar nicht so weit in die Zukunft blicken", antwortete Aziz Bouhaddouz noch am 19. Oktober 2023 gegenüber RevierSport auf die Frage, wann er denn seine Karriere beenden werde.

Keine zwei Monate später ist alles vorbei. Der 36-jährige Stürmer und WM-Teilnehmer von 2018 beendet seine Karriere. Das teilte sein aktueller Klub FSV Frankfurt mit.

In einer Pressemitteilung des Südwest-Regionalligisten heißt es: "Offensivspieler Aziz Bouhaddouz hat den FSV Frankfurt um eine Auflösung des bestehenden Vertrags zum 31. Dezember 2023 gebeten. Der 36-jährige Stürmer möchte mit Beginn des kommenden Jahres seine fußballerische Karriere beenden, sich beruflich verändern und ist infolgedessen mit dem Wunsch nach einer Vertragsauflösung an den FSV Frankfurt herangetreten. Diesem Wunsch kam der Verein nach."

Bouhaddouz' Reise begann und endet beim FSV Frankfurt

Bouhaddouz kam erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom Drittligisten MSV Duisburg an den Bornheimer Hang nach Frankfurt. Er genoss in der Jugend seine fußballerische Ausbildung beim Traditionsverein.

2006 gelang ihm der Sprung vom Junioren- in den Seniorenbereich des FSV Frankfurt, für die 1. Mannschaft der Schwarz-Blauen schnürte der Deutsch-Marokkaner drei weitere Jahre die Fußballschuhe, bevor er zum FC Erzgebirge Aue wechselte.

Weitere Stationen des Stürmers waren unter anderem der SV Wehen Wiesbaden, Viktoria Köln, SV Sandhausen, Bayer Leverkusen, der FC St. Pauli und der MSV Duisburg. Für den MSV bestritt Bouhaddouz immerhin 78 Spiele, in denen er 21 Tore erzielte sowie 15 Vorlagen beisteuerte.

Bouhaddouz kommt in seiner Karriere auf über 280 Zweit- und Drittligaeinsätze, bei denen er weit über 60 Tore erzielte und über 20 Treffer vorbereitete. Als Spieler für die marokkanische Nationalmannschaft kommt Aziz Bouhaddouz auf 17 Einsätze, bei denen er drei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete. In der aktuellen Saison lief Bouhaddouz in insgesamt 16 Pflichtspielen auf, erzielte hierbei ein Tor und bereitete 2 Treffer vor.