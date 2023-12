SC Paderborn II: Diese zwei Spieler haben den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft

Die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Paderborn hat als Aufsteiger eine sehr ordentliche Regionalliga-Halbserie hinter sich gebracht.

18 Spiele, 20 Punkte, 32:32 Tore: So lautet die Bilanz der Zweitvertretung des SC Paderborn in der Regionalliga West. Mehr Mittelmaß geht eigentlich nicht. Doch diese Zahlen sind für einen Aufsteiger und die jüngste Mannschaft der Liga positiv zu bewerten.

Hinzu kommt noch, dass Sportchef Ayhan Tumani und U21-Trainer Dennis Schmitt ihrem Auftrag, Talente an die Profis heranzuführen, gerecht werden.

Denn mit Moritz Flotho und Ilyas Ansah schafften in dieser Saison zwei SCP-Talente bereits den Sprung in den Profikader von Trainer Lukas Kwasniok. Beim 2:1-Sieg der Paderborner am 9. Dezember 2023 beim Hamburger SV erzielte Ansah sogar sein erstes Profitor. Das freute natürlich auch den den Regionalliga-Coach des SC Paderborn.

Dennis Schmitt über...…

… die Hinrunde des SC Paderborn II: "Wir hatten einen sehr, sehr guten Start. Da haben wir dann auch unsere Hauptaufgabe erledigt und viele Spieler in den Dunstkreis der Profis gebracht. Dadurch hatten wir aber auch immer andere personelle Konstellationen und haben uns auch eine Ergebnis-Delle eingefahren. Aber alles in einem war das eine gute Runde."

... den schönsten Moment in der abgelaufenen Runde? "Die schönsten Momente waren die Profidebüts von Moritz Flotho und Ilyas Ansah. So etwas ist immer das Schönste für das ganze Nachwuchsleistungszentrum. Auf diese Momente arbeiten wir im Nachwuchs hin."

... den schlimmsten Moment der Halbserie? "Das ist einfach die langwierige muskuläre Verletzung von Vincet Gembalies. Das tut mir für den Jungen sehr leid. Ich hätte ihn sehr gerne zur Verfügung."

… die Ziele für 2024: "In der Liga bleiben! Dafür werden wir ab dem 2. Januar hart arbeiten. In Sachen Zu- und Abgänge ist aktuell nichts geplant. Aber natürlich ist der Januar ein langer Monat und da wird man dann sehen, ob etwas passiert oder nicht."