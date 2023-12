1. FC Bocholt: Schalke U23 verpasst Sieg beim Spitzenreiter - "Auch eine Qualität"

Der 1. FC Bocholt hat nach 18 Spielen die 40 Punkte voll gemacht. Demensprechend konnte der Trainer mit dem torlosen Remis gegen Schalke II auch gut leben.

Statt sieben Punkten beträgt der Vorsprung des 1. FC Bocholt auf den ärgsten Verfolger Alemannia Aachen noch fünf Zähler. Der Grund: Der Spitzenreiter ließ beim 0:0 gegen die U23 des FC Schalke 04 zwei Punkte liegen.

Aber für Erfolgstrainer Dietmar Hirsch war das kein Problem. Er konnte das torlose Remis vor fast 3000 Zuschauern realistisch einordnen.

Hirsch sagte auf der Pressekonferenz: "Ich denke schon, dass wir mit dem Punkt sehr gut leben können. Wir hatten mit Lucas Fox einen sehr guten Rückhalt. Schalke hatte schon die Mehrzahl an Chancen. Es war für uns bisschen schwer sich auf die U23 einzustellen, weil die Profis am Freitag gespielt haben. So hat jetzt auch ein Profi mitgespielt. Aber das ist legitim. Es ist ja irgendwo auch eine Qualität, dass man ein 0:0 holt, auch wenn man nicht so gut im Spiel war. Schade nur, dass wir das Sieben-Punkte-Polster nicht beibehalten konnten. Aber das wäre auch zu vermessen. Wir sind fünf Punkte vorne und alles ist gut. Wir haben jetzt eine Weihnachtsfeier und da können wir auch das, was wir bisher erreicht haben, ein bisschen genießen."

Ähnlich sah dies Schalke-II-Trainer Jakob Fimpel, der mit Blendi Idrizi und Soichiro Kozuki auch zwei Spieler aus dem Zweitliga-Kader des S04 einsetzte: "Aus meiner Sicht war das ein hochemotionales Spiel, inklusive einer guten Kulisse. Es war klar, dass es viel über den Kampf und zweite Bälle sowie Aggressivität gehen wird. Wir hatten die besseren Torchancen. Bocholt hatte auch seine Möglichkeiten. Aber wir hatten im Endeffekt zahlreiche Chancen und müssen ein Tor machen. Dann wäre der Sieg verdient. Aber so bleibt es beim Punkt und das geht für uns auch in Ordnung."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Salau (64. Lunga), Frenkert, Janssen, Stojanovic - Campman (46. Mesic), Holldack, Akritidis, Lorch, Shubin (88. Mayer) - Fakhro

FC Schalke 04 II: Heekeren - van der Sloot (82. N. Anubodem), Idrizi (71. Poepperl), Ivan (71. Castelle), Krasniqi (88. Bokake Bolufe), Talabidi, Albutat, Kozuki, Tauer, Müller, Cisse

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Zuschauer: 2835