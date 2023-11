Wuppertaler SV: Nach Dogan-Trennung - Ex-Wattenscheid-Trainer übernimmt vorerst

Der Wuppertaler SV hat die Trennung von Trainer Hüzeyfe Dogan nun auch offiziell bekanntgegeben. Eine Interimslösung hat der Klub auch parat.

Nur wenige Stunden nach der exklusiven RevierSport-Meldung verkündete auch der Wuppertaler SV das Aus von seinem bisherigen Cheftrainer Hüzeyfe Dogan.

"Nach einer internen Analyse und intensiven Gesprächen im Anschluss an die 1:2 Heimniederlage gegen den 1. FC Bocholt hat der Wuppertaler Sportverein entschieden, sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Hüzeyfe Dogan zu trennen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Regionalligisten, der seinen Aufstiegsambitionen deutlich hinterherhinkt.

Dogan, der in Wuppertal Nachfolger von Björn Mehnert wurde, führte die Mannschaft in der vergangenen Saison durch eine anspruchsvolle Phase. Unter seiner Regie konnte die Spielzeit 2022/23 mit dem zweiten Tabellenplatz beendet werden. Nach einem guten Saisonstart verliefen die letzten Wochen sowohl leistungs- als auch ergebnistechnisch mehr als unbefriedigend.

"Ich wünsche der Mannschaft weiterhin viel Erfolg und bin nach wie vor überzeugt, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Ganz besonders möchte ich mich bei Friedhelm Runge, dem Verein und den Fans für die letzten vierzehn Monate bedanken", sagte Dogan zu seinem Aus.





Für die Wuppertaler, die Spitzenspiele wie in Aachen, in Oberhausen, auf Schalke oder gegen Fortuna Köln erfolgreich bestritten und nur gegen Bocholt von den Top-Teams eine Niederlage kassierten, patzten in dieser Saison immer wieder gegen vermeintliche Abstiegskandidaten. So unterlag der WSV schon gegen den SV Lippstadt (3:4), die SSVg Velbert (0:1) und in Ahlen. Zudem spielte man 1:1 gegen den SC Wiedenbrück.

Wuppertaler SV: Zunächst bekommen Britscho und Steinmann das Vertrauen ausgesprochen

Vor der Winterpause geht es für Wuppertal noch nach Düren, zuhause gegen Aachen und zum Abschluss des Jahres 2023 bei Borussia Mönchengladbach II um Ligapunkte.

U19-Trainer Christian Britscho, der vor wenigen Wochen beim WSV anheuerte und zuletzt die SG Wattenscheid 09 sowie Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga betreute, wird gemeinsam mit Co-Trainer Andy Steinmann und Torwart-Trainer Rene Grabowski ab Dienstag die Leitung der Trainingseinheiten übernehmen und die Mannschaft auf das Auswärtsspiel in Düren vorbereiten.