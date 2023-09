Fortuna Köln: Budimbu freut sich auf Ex-Klub - "RWO ist ein großer Traditionsverein"

Rot-Weiss Essen 14:00 SSV Jahn Regensburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Samstag wird das Stadion Niederrhein in Oberhausen gut gefüllt sein. Der Grund: Das Spiel des Tabellendritten RWO gegen den Zweiten Fortuna Köln steht an. Mittendrin: Arnold Budimbu.

Wenn Fortuna Köln am Samstag (16. September, 14 Uhr) zum Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen aufbricht, dann wird sich Arnold Budimbu auf der rund 80-Kilometer-Strecke zwischen Köln und Oberhausen sicherlich auch an seine RWO-Zeit erinnern. 54 Mal trug Budimbu das Trikot mit dem Kleeblatt auf der Brust. Dabei konnte er elf Tore erzielen und 13 weitere Treffer vorbereiten. "Oberhausen ist für mich immer etwas Besonderes. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich hatte eine echt gute Zeit bei RWO. Die Menschen waren immer sehr nett zu mir. Und, klar: Ich erinnere mich immer wieder gerne an Oberhausen", sagt der 28-Jährige gegenüber RevierSport. Mittlerweile spielt er in seiner zweiten Saison bei Fortuna Köln. Und mit der Fortuna geht es nun zum Spitzenspiel. Dem Gewinner winkt der Platz an der Sonne. "Ich glaube, dass das zu diesem Zeitpunkt der Saison eine untergeordnete Rolle spielt. Aber ich erwarte ein tolles Topspiel vor einer hoffentlich großen Kulisse", meint Budimbu. Mit Platz eins tut sich der Flügelflitzer überhaupt schwer. Zumindest mit der Aussprache des Wortes. "Wir schauen nur von Woche zu Woche und wollen die Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten. Mit dieser Devise sind wir von Beginn an gut gefahren und bleiben dieser Linie auch treu", erklärt er. Rot-Weiß Oberhausen ist ein großer Traditionsverein. Die Mannschaft ist mit vielen erfahrenen und namhaften Spielern gespickt. Sie sind gut. Aber das sind wir auch und wir wollen am Samstag die nächsten drei Punkte einfahren. Arnold Budimbu Vor der Serie hatten viele Experten Aachen, Wuppertal, Rödinghausen und Oberhausen als Favoriten genannt. Fortuna Köln fehlte in dieser Auflistung. Budimbu: "Ob man damit gerechnet hat oder nicht, darüber haben wir uns keine großen Gedanken gemacht. Wir wollten einfach einen guten Start hinlegen. Dass wir für viele jetzt eine Überraschung sind, ist doch gut. Über uns muss auch keiner reden." Viel lieber als über eine End-Platzierung spricht der gebürtige Kölner über seine Mannschaftskollegen und Trainer Markus von Ahlen. Budimbu verrät das Erfolgsrezept von 15 Punkten aus sechs Spielen und sagt: "Wir sind einfach eine echte Mannschaft. Das ist für den Erfolg auch ausschlaggebend. Wir kommen gerne zum Training, wir spielen gerne zusammen und unternehmen nach den Einheiten etwas zusammen." Und Trainer Markus von Ahlen? Budimbu antwortet: "Mit dem Trainer macht es einfach sehr viel Spaß zu arbeiten. Er hat auch höher gespielt und weiß wie ein Spieler tickt, was er hören will, wie er denkt. Ich muss sagen, dass der Trainer nicht erst seit dieser Saison gute Arbeit macht. Das war schon in der vergangenen Spielzeit der Fall. Wir arbeiten weiter Woche für Woche hart und werden dann sehen, für was das alles langt." Vor dem Auftritt im Stadion Niederrhein hat Budimbu durchaus Respekt. "Rot-Weiß Oberhausen ist ein großer Traditionsverein. Die Mannschaft ist mit vielen erfahrenen und namhaften Spielern gespickt. Sie sind gut. Aber das sind wir auch und wir wollen am Samstag die nächsten drei Punkte einfahren", betont der Fortune vor dem Gang zu seinem Ex-Klub.

