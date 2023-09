RWO: Geheimtest - 0:4 gegen Viktoria Köln

Rot-Weiß Oberhausen wurde im Geheimtest gegen Viktoria Köln gezeigt, wo es noch hapert.

Rot-Weiß Oberhausen hat die spielfreie Woche genutzt, um gegen den Drittligisten Viktoria Köln zu testen. Am Ende siegte die Viktoria mit 4:0. Luca de Meester überragte mit einem Hattrick, zudem traf Jonah Sticker für die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen.

Beide Trainer nutzten die Partie, um den Spielern Praxis zu geben, die bisher im Ligabetrieb nicht so zum Zug kamen. "Das haben unsere Jungs top gemacht, sie hatten richtig Bock auf das Spiel", sagte Janßen. "Wir haben gegen eine sehr gute Oberhausener Mannschaft gespielt. Mit der Einstellung, der Art und Weise und natürlich dem Ergebnis bin ich hochzufrieden. Alleine wenn man sieht, dass unsere Torschützen mit Luca de Meester und Jonah Sticker zwei Jungs sind, die gerade aus der U19 raus sind, zeigt das unseren Weg. Da kann ich nur positiv nach Hause fahren."

RWO-Coach Jörn Nowak betonte gegenüber der WAZ: „Wir hatten ja im Vorfeld betont, dass wir die Länderspiel-Pause nutzen wollen, um an taktischen Dingen zu arbeiten, für die bisher keine Zeit war. Das haben wir auch in diesem Testspiel umgesetzt. Das dann nicht alles reibungslos funktioniert, war uns schon im Vorfeld klar. Von der Intensität und Bereitschaft her bin ich mit dem Test einverstanden. Ich glaube durch keine Trainingseinheit hätten wie so eine Spielbelastung erreichen können. Natürlich können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Aber es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man aufgezeigt bekommt, was noch nicht funktioniert und woran man weiter arbeiten muss. Als Mannschaft, aber auch jeder einzelne Spieler.“

Beide Teams haben in der Liga einen sehr guten Start hingelegt. Nach der Länderspielpause geht es für die Viktoria in der 3. Liga am Samstag (16. September, 14 Uhr) beim BVB II weiter.

RWO muss in der Regionalliga zeitgleich zuhause im Topspiel gegen Fortuna Köln ran - hier fordert der Dritte den Zweiten.

So spielten die beiden Teams im Test

Viktoria Köln:Bördner - Lang, Lorch (70. Keita), Kubatta - Sticker, Engelhardt, Ali (45. Karaduman), Heister (70. Preßler) - Najar (70. El Mala), Becker (45. Bülbül), de Meester (70. El Mala)

RWO: Davari – Klaß, Ezekwem, Burghard – Boche, März, Holthaus, Donkor – Rexha, Ruzgis, Mai