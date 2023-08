Auch gegen den FC Schalke 04 II siegt der Wuppertaler SV spät. Die Fans bejubelten euphorisch die Tabellenführung. Der Sportliche Leiter Gaetano Manno war glücklich.

Der Wuppertaler SV ist des Wahnsinns fette Beute! Nach dem 3:1 (1:1) auf Schalke gegen die U23 des FC Schalke 04 sind die Bergischen zumindest für eine Nacht Tabellenführer der Regionalliga West.

Erneut entschied die Mannschaft von Hüzeyfe Dogan das Spiel ganz spät für sich. Brauchte das Team bei den ersten beiden Siegen noch die Nachspielzeit, erlöste Phil Beckhoff sein Team diesmal bereits in der 85. Minute. Semir Saric setzte in der 93. Minute mit dem Schlusspfiff noch einen drauf.

Anschließend drehte der WSV-Anhang frei. Mit "Spitzenreiter, Spitzenreiter"-Rufen feierten sie ihr Team, bevor es minutenlange gegenseitige Liebkosungen am Zaun gab. Bereits vor dem Spiel hatten die etwa 700 bis 800 WSV-Fans unter den 1.004 Zuschauern im Parkstadion mit einer Choreografie, reichlich Fahnen und leider auch Rauch für eine Heimspiel-Atmosphäre gesorgt.

"Wir müssen in Ruhe weiter arbeiten und von Spiel zu Spiel denken", mahnte Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno. Aber auch er konnte sich der Freude und Euphorie der Anhänger nicht ganz entziehen. "Ich habe auf der Bank schon daran geglaubt, dass wir diese eine Aktion zum Sieg noch bekommen und genauso ist es gekommen", jubelte der Ex-Profi. "Wenn man diese Moral in den letzten beiden Spielen gesehen hat, glaubt man einfach daran. Und so ist es wieder gekommen."

Er war diesmal bis auf eine Schwächephase gegen Ende der ersten Halbzeit auch mit der Spielweise zufrieden. "Wir haben gegen drei starke Gegner neun Punkte geholt. Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft. Wir werden uns in jedem einzelnen Spiel konzentrieren und alles geben. Das ist der Weg, den wir weitergehen wollen und dann schauen wir mal, wo er hingeht", sagte er.

Richtig glücklich war er auch über die tolle Unterstützung am Freitagabend in Gelsenkirchen: "Das war Wahnsinn, top, da wächst etwas zusammen. Ich hoffe darauf, dass es wie in den alten Zeiten wird und die Fans immer mehr werden."