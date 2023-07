Regionalligist FC Schalke 04 II absolviert am Samstag das erste Saisonspiel gegen den 1. FC Bocholt. Mit dabei: Rückkehrer Jimmy Kaparos.

Am 13. Juli machte der FC Schalke 04 II die Rückkehr von Jimmy Kaparos perfekt. "Für seine erst 21 Jahre bietet er ein enormes Entwicklungspotenzial und zeigt sich als vielversprechend", äußerte sich Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, zu dem Neuzugang.

Bereits von 2017 bis 2022 trug der Mittelfeldmann das königsblaue Trikot, durchlief die U17- und U19-Teams und absolvierte dann 55 Regionalliga-Partien für die U23 des S04. Einmal kam er 2021 sogar für Schalke in der Bundesliga zum Einsatz.

Im letzten Jahr folgte dann der Wechsel in seine niederländische Heimat zum PEC Zwolle. Nun wird Kaparos wieder für die Knappen auflaufen. RevierSport hat mit dem 21-Jährigen vor dem Saisonstart der Regionalliga West gegen den 1. FC Bocholt (29. Juli) gesprochen:

Jimmy Kaparos, fünf Jahre hatten Sie bereits für den FC Schalke 04 gespielt. Nach nur einer Saison in den Niederlanden folgte nun die Rückkehr nach Gelsenkirchen. Was waren die Gründe dafür?

Ich bin der Meinung, dass meine Entwicklung hier auf Schalke noch nicht abgeschlossen ist. Mit Jakob Fimpel und seinem Trainerteam habe ich top Leute um mich herum, mit denen ich mich jeden Tag – in den Spielen und im Training – weiterentwickeln und wieder in der Regionalliga angreifen kann.

Für Schalke beginnt die Regionalliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt. Was für eine Partie erwarten Sie im Parkstadion?

Es ist der erste Spieltag der Saison, beide Mannschaften sind heiß und wollen das Spiel gewinnen. Der Trainer hat uns sehr gut auf die Partie vorbereitet. Wir sind bereit! Ich hoffe selbstverständlich auf einen positiven Ausgang für uns.

Schalke hat sich in diesem Transferfenster nicht nur mit einigen jungen, entwicklungsfähigen Spielern, sondern auch mit dem Sturm-Routinier Pierre-Michel Lasogga verstärkt. Wie wichtig kann Erfahrung für eine talentierte U23-Mannschaft sein?

Pierre ist sehr wichtig für unsere Mannschaft. Er bringt einiges an Erfahrung mit, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Kabine. Die gesamte Mannschaft kann viel von ihm lernen und wir sind sehr froh, dass er Teil unseres Teams ist.

Sie kennen sich bereits auf Schalke aus und wissen um die Qualität der Regionalliga West. Was ist das mannschaftliche Ziel für die kommende Saison und was haben Sie sich ganz persönlich vorgenommen?

Wir möchten attraktiven Fußball und eine erfolgreiche Saison spielen. Jeder einzelne Spieler will sich auch in dieser Saison fußballerisch und persönlich weiterentwickeln. So geht es mir persönlich auch: Ich möchte so viel wie möglich spielen und nach der Saison ein positives Fazit für mich ziehen können.