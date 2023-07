RWO: Das sind die neuen Trikots

Rot-Weiß Oberhausen hat die neuen Trikots für die Regionalliga-Saison vorgestellt.

Rot-Weiß Oberhausen hat seine beiden ersten Testspiele gewonnen. Gegen den 1. FC Mülheim gab es ein 10:0, gegen Schwarz-Weiß Alstaden ein 7:0.

Beide Partien wurden noch nicht in den neuen Trikots absolviert. Die wird es erst ab dem Testspielknaller gegen Borussia Dortmund geben. Doch wie die Trikots aussehen, das steht fest.

RWO gab bekannt, dass die Mannschaft drei neue Trikots für die Viertliga-Spielzeit bekommt. In Zusammenarbeit mit dem belgischen Sportartikelhersteller Patrick sind dabei drei exklusive Designs entstanden.

Zuhause im klassischen Rot-Weiß: Vor heimischer Kulisse im Stadion Niederrhein laufen die Kleeblätter in rot und weiß auf. Neben den weißen Akzenten auf der Brust ist das in dunkelrot abgesetzte Kleeblatt der Blickfang auf den Heimtrikots der neuen Spielzeit.

Auswärts-Dress erinnert an Zweitliga-Zeiten: In der Fremde werden die Kleeblätter ab sofort in einem schwarzen Trikot mit goldenen Elementen auflaufen. Das Design ist an die Zweitliga-Saison 2009/10 angelehnt, in der die Kleeblätter letztmals in den Farben schwarz und gold auf Punktejagd gingen.

Ausweich-Trikot im Kleeblatt-Grün: Das dritte Trikot der Mannschaft von Jörn Nowak ist farblich passend zum Kleeblatt in grün und weiß gehalten. Wie auch beim Heim-Dress ist hier das Markenzeichen der Rot-Weißen in einem dunklen grün abgesetzt und mit weißen Akzenten auf der Brust verziert.

In allen drei Trikots befindet sich im Nacken ein weiteres Detail: Dort ist das Wappen der Stadt Oberhausen verewigt. Erhältlich sind die neuen Trikots ab dem Freundschaftsspiel-Highlight gegen Borussia Dortmund am Mittwoch, 19. Juli.

Die RWO-Vorbereitung in der Übersicht

Sa. 08 Juli (14 Uhr) - Vorwärts Lette – RWO (Bruchstraße 135, 48653 Coesfeld)

Mi. 12 Juli (18:30 Uhr) - Ratingen 04/19 - RWO (Sportschule Wedau)

Sa. 15 Juli Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Mi. 19 Juli (18 Uhr) - RWO – Borussia Dortmund

Sa. 22 Juli (14 Uhr) - RWO - SV Straelen

Di. 25 Juli (18:30 Uhr) - SV Sonsbeck - RWO (Parkstraße 8, 47665 Sonsbeck)