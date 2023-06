Regionalliga: "Spielstarker Innenverteidiger" schließt sich dem FC Schalke 04 an

Der FC Schalke 04 II hat bereits den dritten Innenverteidiger der laufenden Transferperiode vorgestellt. Diesmal sind die Knappen in der Regionalliga Bayern fündig geworden.

Der FC Schalke 04 II hat den nächsten Baustein für die anstehende Regionalliga-Saison präsentiert. Trainer Jakob Fimpel kann mit einem weiteren Innenverteidiger planen.

Aus der Regionalliga Bayern wechselt Alexander Kopf zu Königsblau. Der 22-Jährige war beim FV Illertissen in der abgelaufenen Saison unumstrittener Stammspieler und lief in 36 von 38 Ligaspielen auf (eine Vorlage).

Hinzu kommen fünf Einsätze im Bayernpokal (zwei Tore) und ein Auftritt über volle 90 Minuten in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den 1. FC Heidenheim (0:2). Dabei lief er neben seiner gelernten Position im Abwehrzentrum auch als Linksverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler auf.

„Alexander ist ein spielstarker Innenverteidiger“, lobte Matthias Schober, Direktor der Knappenschmiede, den Linksfuß in einer Pressemitteilung. Kopf spielte zuletzt bereits bei den Schalkern vor. „In einigen Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den TSV Havelse hat er uns von sich überzeugt.“

Ein Spiel für die U17-Nationalmannschaft

Der 1,83-Meter-Mann wechselte 2015 vom SSV Ulm in die Jugendabteilung des VfB Stuttgart. Dort sammelte er in der U17- und U19-Bundesliga regelmäßige Einsätze.

In der U17 führte er seine Mannschaft ein ganzes Jahr lang als Kapitän an und kam sogar zu einem Länderspiel für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Bei den A-Junioren verhalf Kopf dem VfB zum DFB-Pokalsieg.

Anschließend kam der Defensivspieler in der Stuttgarter Zweitvertretung allerdings nicht zum Zug und so zog es ihn im Winter 2021/22 nach Illertissen, wo er auf Anhieb zum Stammspieler wurde und in beiden Saisons den Bayernpokal gewann. Nach anderthalb Jahren und 58 Einsätzen für den FVI (drei Tore, zwei Vorlagen) folgt nun mit seinem ablösefreien Wechsel der nächste Schritt.

Kopf ist nach Malik Talabidi (zuvor vereinslos) und Tim Schmidt (VfR Aalen) bereits der dritte externe Neuzugang für die Innenverteidigung. Zusätzlich wurde Nicholas Engels aus der eigenen U19 für das Abwehrzentrum hochgezogen.

Neben den Innenverteidigern sicherten sich die Knappen bereits die Dienste von Pierre-Michel Lasogga (zuletzt vereinslos), Finn Heiserholt (SV Lippstadt), Tim Giesen (1. FC Köln II), Julius Paris (SV Straelen) und Paul Pöpperl (TSV Steinbach II).