Regionalliga West: Beim Debüt - Lasogga trifft für Schalke II

Der Wechsel von Pierre-Michel Lasogga in die U23 des FC Schalke 04 sorgte für Aufsehen. Bei seinem ersten Einsatz traf der frühere Bundesliga-Stürmer prompt.

Nach seinem Abgang aus Katar vor rund einem Jahr war Pierre-Michel Lasogga ohne Verein. Mitte der Woche wurde der frühere HSV-Star dann als Neuzugang bei der U23 für den FC Schalke 04 vorgestellt. Diese Nachricht sorgte für ein großes Echo bei Fans und Medien.

Klar ist: Seinen Torriecher hat Lasogga trotz der langen Zeit ohne Vereinsfußball nicht verloren. Der 31-Jährige debütierte am Sonntag für die Schalker U23 im Testspiel gegen den TSV Havelse - und erzielte prompt einen Treffer.

Nach einer guten halben Stunde erzielte Lasogga den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 per Kopfball nach einer Ecke (33.). Am Ende setzte sich die Reserve der Königsblauen mit 3:2 gegen die Gäste aus der Regionalliga Nord durch.

Neben dem 128-fachen Bundesliga-Stürmer Lasogga trug sich Niklas Castelle mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein. Nach Lasoggas Ausgleichstreffer brachte Castelle die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel in der 52. Minute in Führung. Später erhöhte der 20-Jährige auf 3:1 (68.), ehe die Havelser in der Schlussphase durch Julius Langfeld zum 2:3 trafen (84.). Den ersten Treffer für den ehemaligen Drittligisten hatte Deniz Cicek erzielt (12.).

Neben Lasogga standen auch die Neuzugänge Paul Pöpperl (TSV Steinbach), Malik Talabidi (vereinslos), Bleron Krasniqi (Rückkehr nach Leihe zu Berliner AK), Kelsey Meisel und Ngufor Anubodem (beide eigene U19) in der Startelf - genau wie die beiden Probespieler Alexander Kopf (FV Illertissen) und Adrian Hornero (CF Motril).

Die Schalker waren am vergangenen Mittwoch mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung gestartet. Tags darauf bat Coach Fimpel zum Trainingsauftakt. Bevor die Regionalliga-Saison am 28. Juli startet, stehen noch folgende Termine auf dem Programm:

Samstag, 1. Juli, 12.30 Uhr FC Schalke 04 - FC Den Bosch

Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr FC Schalke 04 - Hannover 96 U23

Sonntag, 9. Juli, 14 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FC Schalke 04 in Lübeck

Montag bis Samstag, 10. bis 15. Juli Trainingslager in Warnemünde

Samstag, 15. Juli, 13.30 Uhr Greifswalder FC - FC Schalke 04 in Admannshagen-Bargeshagen

Samstag, 22. Juli, 13 Uhr Kickers Offenbach - FC Schalke 04 in Offenbach