Regionalliga West: WSV gegen Fortuna Köln mit "Belohnung nach erster Woche"

Der Wuppertaler SV feiert den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24. Im Duell der West-Regionalligisten gewannen die Wuppertaler bei Fortuna Köln mit 2:0.

Fortuna Köln und der Wuppertaler SV trafen im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 in der Regionalliga West aufeinander. Im Regionalliga-Duell setzten sich die Wuppertaler am Ende mit 2:0 (1:0) durch.

In einer munteren Partie sorgte Neuzugang Damjan Marceta per Grätsche kurz vor dem Pausenpfiff für die Führung (45.). Nach der Pause traf U19-Spieler Jef Tchouangue per Kopfball zum Endstand (56.).

Trainer Hüzeyfe Dogan zeigte sich mit dem ersten Auftritt nach der Sommerpause sehr glücklich: "Es war sehr positiv. Wir haben zwei verschiedene Aufstellungen in den Halbzeiten getestet. Beide Mannschaften haben sich sehr gut präsentiert. Es ging darum, sich schnell zu integrieren, die Abläufe kennenzulernen und auf den Platz zu bringen. Das haben wir teilweise sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir kaum etwas zugelassen und damit auch verdient gewonnen.“

Auch einige Probespieler waren bei der Partie zugegen und sammelten einige Minuten, wie Dogan verriet: „Ayala Cardonis von TuS Bövinghausen war dabei und hat die zweite Halbzeit gespielt. Er war sehr bemüht, hat zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, das Tor aber nicht gemacht. Trotzdem war er sehr engagiert."

Nächstes Testspiel gegen den SC Paderborn

Auch aus den eigenen Reihen nutzten die Testspieler ihren Einsatz. "Kilian Cedric Bielitza aus der A-Jugend hat auch eine halbe Stunde gespielt. Auch der Torwart der A-Jugend, Mert Leon Temiz, hat ein paar Minuten bekommen. Wir haben uns alle sehr ordentlich präsentiert“, bilanzierte Dogan.

Damit endet für die Mannschaft des WSV die erste Trainingswoche. Dogan zog ein positives erstes Fazit. „Man muss sagen, die Jungs waren sehr engagiert, haben in der ersten Woche sehr ordentlich gearbeitet und sich jetzt mit dem Sieg belohnt. Es war nur ein Testspiel, aber mit einem Sieg im ersten Test zu starten, tut der Mannschaft sicherlich gut.“

Am Sonntag hat das Team nun frei, am Montag geht es in Trainingswoche Nummer zwei. Diese endet dann mit dem Testspiel-Highlight gegen den Zweitligisten SC Paderborn (Samstag, 1. Juli, 14 Uhr).