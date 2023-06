Aachen: Alemannia startet mit 13 Zugängen und vor ordentliche Kulisse in die Vorbereitung

Alemannia Aachen ist am Wochenende in die Sommervorbereitung für die Saison 2023/2024 gestartet. Mit dabei waren auch ein paar hundert Fans.

Die neu formierte Mannschaft von Alemannia Aachen hat die erste Trainingseinheit der Saison 2023/24 unter Cheftrainer Helge Hohl absolviert.

Die rund zweistündige Einheit wurde unter besten Wetterbedingungen und vor etwa 700 Zuschauern im Stadion "Am Lindenplatz" in Würselen ausgetragen.

Unter Leitung von Alexander Beilenhoff nahm die Mannschaft ihre Arbeit zunächst in Form von Athletikübungen auf. Neuro- und Sportwissenschaftler Beilenhoff, selbst A-Lizenzinhaber und unter anderem in der Vergangenheit für Athletikeinheiten im Jugendbereich des 1. FC Köln zuständig, soll zunächst in der Vorbereitung in einigen Einheiten pro Woche die Mannschaft für den Saisonstart fit machen. Auch Übungen mit Ball und eine erste kleine Turnierform wurden beim ersten Training durchgeführt.

Mit dabei waren alle 13 Neuzugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter, Anton Heinz (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC)

Außerdem zogen auch U19-Spieler Leo Mirgartz und Probespieler Vizent Zingel bei der Einheit am Samstag voll mit. Der 22-jährige Zingel spielte zuletzt in den USA für die Colorado State University Pueblo. Zingel ist Stürmer und wurde einst bei Alemannia Aachen ausgebildet, bevor er 2019 in die Vereinigten Staaten ging.

Alemannia Aachen: Einige Spieler müssen noch kürzer treten

Nicht mit dabei sein konnte hingegen Franko Uzelac, der mit muskulären Probleme aussetzen musste, aber bald zur Mannschaft stoßen wird. Auch Rückkehrer Sascha Marquet konnte noch nicht das komplette Training absolvieren. Lars Oeßwein, der die letzten Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses ausgefallen war, war wieder auf dem Platz und konnte einen Teil des Mannschaftstrainings absolvieren konnte. Vleron Statovci ist aktuell noch mit der kosovarischen U21-Nationalmannschaft unterwegs, wird aber in den nächsten Tagen zum Team dazu stoßen.

Das erste Testspiel bestreiten die Schwarz-Gelben am kommenden Mittwoch, 21. Juni (19 Uhr) beim SV Eilendorf.