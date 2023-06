Regionalliga: RWO-Profi Anton Heinz hat einen neuen Verein gefunden

Wochenlang wurde heiß darüber diskutiert, wohin denn Anton Heinz von Rot-Weiß Oberhausen wechseln könnte. Zuletzt war es still um ihn geworden, jetzt hat einen neuen Verein gefunden.

Alemannia Aachen kann kurz vor dem Trainingsstart einen weiteren Neuzugang verkünden. Der Angreifer Anton Heinz wechselt von Ligakonkurrent Rot-Weiß Oberhausen zu den Schwarz-Gelben.

Der 25-Jährige wurde zuletzt mit den Drittligisten SC Verl und SSV Jahn Regensburg in Verbindung gebracht. Doch aus einem Wechsel in die 3. Liga wurde es nichts. Nun wird Heinz versuchen mit Alemannia Aachen in die 3. Liga aufzusteigen. Das ist das erklärte Ziel der Kaiserstädter.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super. Ich bin von den Ideen und Zielen, die sie mir vorgestellt haben, absolut überzeugt. Ich freue mich riesig darauf, nun die gemeinsamen Ziele des Vereins vor dieser Kulisse in diesem Stadion auch zu erreichen“, blickt Heinz erwartungsvoll auf seine neue Herausforderung.

Heinz verbrachte seine Jugend bei Arminia Bielefeld und dem SC Verl. Bei den Ostwestfalen schaffte er den Sprung in die Regionalliga West und wechselte anschließend zum SV Lippstadt. 2021 ging es für ihn an den Niederrhein zu Rot-Weiß Oberhausen.

In seiner ersten Saison bei den Kleeblättern erzielte der Offensivmann 13 Tore und acht Vorlagen, in der abgelaufenen Saison waren es mit 17 Toren und sieben Vorlagen sogar noch mehr Scorerpunkte in der Regionalliga West. Dazu entwickelte sich Heinz durch zahlreiche direkte Freistoßtore und gefährlich getretene Standards zu einem echten Spezialisten bei ruhenden Bällen. In der vergangenen Saison verwandelte Heinz gleich sechs direkte Freistöße!

"Mit Anton bekommen wir für unsere Offensive noch einen sehr torgefährlichen Spieler dazu, der in der vergangenen Saison einer der Topscorer der Liga war. Zudem ist er ein absoluter Standardspezialist, was uns in der neuen Saison für unsere Ziele enorm weiterhelfen wird. Es ist überragend, dass sich Anton für uns entschieden hat", freut sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

Alemannia Aachen

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter, Anton Heinz (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lok Leipzig), Jannik Mause (FC Ingolstadt), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)