Rot Weiss Ahlen: Zeit des Feierabendfußballs ist vorbei - Zwei Mann spielen keine Rolle mehr

Rot Weiss Ahlen bastelt aktuell fleißig am Kader für die kommende Saison. 14 Mann stehen aktuell unter Vertrag, davon spielen aber zwei Akteure keine Rolle mehr.

Am 19. Juni 2023 wird Daniel Berlinski, neuer Trainer vor Rot Weiss Ahlen, seine Mannschaft das erste Mal zum Training bitten. Dann steht der Saison-Aufgalopp 2023/2024 auf dem Programm. Am letzten Juli-Wochenende geht es dann für RWA um die ersten Regionalliga-West-Punkte.

Bis dahin haben Coach Berlinski und allen voran Sportchef Orhan Özkara noch viel Arbeit. Denn aktuell stehen nur 14 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag, von denen zwei den Verein noch verlassen sollen.

"Wir haben Tobias Reithmeir und Andre Dej mitgeteilt, dass wir mit ihnen sportlich nicht mehr planen. Das sind zwei gute Jungs, aber wir wollen auf diesen Positionen Veränderungen vornehmen", erklärt Özkara.

Das Duo besitzt noch bis zum 30. Juni 2024 gültige Verträge bei den Münsterländern. "Wir werden ihnen bei einem Vereinswechsel keine Steine in den Weg legen", betont Özkara.

Mit 20 Feldspielern plus zwei Torhütern sowie zusätzlich zwei U19-Spielern soll es in die Saison gehen. Fehlen bei aktuell zwölf Spielern - Reithmeir und Dej ausgenommen - also noch zehn Neuzugänge. "Wir werden den Kader nicht auf 30 Mann oder dergleichen hochschrauben. Wir wollen einen gesunden Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Wir haben noch einige Transfers in der Pipeline. Wir schauen sehr viel auf die Mentalität der Spieler, hier suchen wir eine überdurchschnittliche Mentalität. Wir suchen Jungs, die Bock auf Rot Weiss Ahlen haben", betont Özkara.

Und an der Werse tut sich einiges. Ab sofort wird unter Profibedingungen gearbeitet. "Es wird bei uns keinen Feierabendfußball mehr geben. Wir werden zweimal am Tag trainieren und alles professionalisieren. Die Bedingungen vor Ort sind vorhanden. Wir haben ein Stadion, zwei Rasenplätze, eine Sauna und viele andere Möglichkeiten", zählt Özkara auf.

Und das Ziel für die neue Saison? Özkara antwortet: "Wir wollen eine ruhigere Saison als die letzte Spielen. Erst einmal wollen wir den Klassenerhalt sichern, dann weiter schauen."

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)