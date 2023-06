Köln II/Düsseldorf II: Torwart und Innenverteidiger wechseln zu 3. Liga-Klubs

Zwei Spieler aus der Regionalliga West haben einen persönlichen Aufstieg geschafft. Ein Torwart des 1. FC Köln II und ein Innenverteidiger der Düsseldorfer Reserve wechseln in die 3. Liga.

Der FC Erzgebirge Aue vermeldet mit der Verpflichtung von Niko Vukancic seinen vierten Neuzugang für das nächste Spieljahr in der 3. Liga.

Die Veilchen haben den 21-jährigen Innenverteidiger bis Ende Juni 2025 vertraglich gebunden.

Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich: "In unserer Kaderplanung ist die weitere Verstärkung der Abwehr ein wichtiger Punkt und Baustein. Darum sind wir froh, dass uns mit Niko ein echter Linksfuß für die Innenverteidigung zur Verfügung steht. Er ist ein junger und sehr gut ausgebildeter Spieler, der unser Anforderungsprofil absolut erfüllt."

Vukancic wurde hauptsächlich im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet, spielte ab Februar 2022 für Fortuna Düsseldorf II und wechselt nun ablösefrei vom Rhein ins Erzgebirge. Für die U23 der Fortuna absolvierte er in der vergangenen Regionalliga-West-Saison 15 Partien (zwei Tore). Vor ihm waren vom FC Erzgebirge Aue bereits Mirnes Pepic (SV Meppen), Louis Lord (Werder Bremen) und Sean Seitz (VfR Aalen) für die neue Drittliga-Saison verpflichtet worden.

VfB Lübeck: Torwart vom 1. FC Köln II kommt

Auch Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck bedient sich in der Regionalliga West und hat sich auf der Torhüterposition ein weiteres Mal verstärkt: Der 21-jährige Gavin Didzilatis wechselt vom West-Regionalligisten 1. FC Köln II zu den Grün-Weißen. An der Lohmühle unterschrieb der Schlussmann einen Drittliga-Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der gebürtige Uelzener spielte nach Anfängen bei der JSG Ripdorf fünf Jahre lang im Nachwuchs des Hamburger SV, wo er anschließend auch in die Regionalliga-Mannschaft übernommen wurde. Im Vorjahr wechselte er in die U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West. Der 1,88-Meter große Keeper absolvierte bislang fünf Partien in der Regionalliga.

VfB-Sportvorstand Sebastian Harms sagt: "Wir gewinnen mit Gavin einen talentierten Torhüter für unser Torwartteam, von dem wir überzeugt sind, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere machen wird. Ich kenne Gavin bereits seit Jahren und bin neben seinen Qualitäten im Torwartspiel vor allem davon überzeugt, dass er mit seiner Teamfähigkeit, seinem Ehrgeiz und seinem positiven Auftreten unsere Mannschaft besser machen wird."