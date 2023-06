RWO: Ende einer Ära - Sommers hat "eigentlich alles erlebt"

18 Jahre lang war Hajo Sommers Präsident bei Rot-Weiß Oberhausen. Das sagte der ehemalige Vorsitzende.

Gleich zwei Ären finden in diesem Sommer bei RWO ein Ende: Nachdem Mike Terranova nicht mehr Cheftrainer der Profi-Mannschaft ist, tritt nun auch Hajo Sommers kürzer. Der RWO-Präsident hat sein Amt niedergelegt.

Dem Vorstand bleibt Sommers weiter erhalten, den Vorsitz übernimmt nun aber Vorstandsmitglied Thorsten Binder. Beide traten ihre Ämter beim heutigen Regionalligisten am gleichen Tag im September 2005 an.

Große Trauer herrschte nicht beim jetzt Ex-Vorsitzenden. "Die Gefühlslage bei mir ist ehrlicherweise gut", erklärte Sommers am Dienstag, den 6. Juni 2023, im Rahmen der Vorstellung von Jörn Nowak als neuen RWO-Cheftrainer. Bereits mit der Sitzung am Tag zuvor war der Wechsel offiziell. "Im Vorstand haben wir sehr lange geredet, was wir tun. Ich habe 2006 erstmals geäußert, aufhören zu wollen, mich aber immer überreden lassen."

18 Jahre lang war er eines der Gesichter von RWO. "Ich will nicht mehr, jetzt ist gut. Ich hab eigentlich alles erlebt, Oberliga, 2. Bundesliga, ich hab drei Abstiege geschafft und keiner hat mich abgewählt."

Sommers: "Habe mir alles anhören dürfen"

Der 64-Jährige ist bekannt für klare Meinungen, machte sich in seiner Amtszeit nicht nur Freunde, wie sich Sommers erinnert: "Ich hab mir alles anhören dürfen, von "du bist geil, mach weiter so" bis "Verpiss dich, wenn du weg bist, steigen wir auf". Nun wird sich Sommers um die Frauenabteilung und das Marketing der Kleeblätter kümmern.

Binder wurde derweil als neuer Vorsitzender vom ebenfalls neu aufgestellten Aufsichtsrat bestätigt und ist bereits im Amt. Und der neue RWO-Präsident freut sich über die bei den Kleeblättern gelebte Kontinuität. "Ganz wichtig ist zu sagen, dass Hajo im Vorstand bleibt. Wir arbeiten im Team", erklärte Binder. "Es ist nur eine Rochade von den Ämtern und nicht von den Gesichtern. Das ist wichtig für den Verein, damit wir ruhig und sachlich arbeiten können."

Abgeschlossen sind bei RWO auch die Arbeiten am Gremium noch nicht. "Wir werden schauen, den Vorstand um ein viertes oder sogar fünftes Mitglied aufzustocken, das explizite Thema dabei ist ein Finanzvorstand. Das ist für den Verein wichtig, um ihn mit den bescheidenen Möglichkeiten zukunftsfähig machen. Da arbeitet der Vorstand klar und hart weiter dran."