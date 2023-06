Der 1. FC Düren hat vor der Lizenzentscheidung frischen Rückenwind erhalten. Es steht eine regionalliga-taugliche Spielstätte zur Verfügung. Für die gesamte Saison.

Tage der Entscheidungen für den 1. FC Düren. Auf und abseits des Rasens. In Anbetracht dessen, was am Montag in einem Sitzungssaal in Duisburg auf dem Spiel steht, wirkt das Mittelrheinpokal-Finale gegen Viktoria Köln am Samstag (14.15 Uhr, RS-Ticker) fast schon bedeutungslos. Denn dann wird der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) über das Schicksal des Vereins entscheiden: Es geht um die Lizenz für die kommende Saison in der Regionalliga West.

Pünktlich zum Wochenende gab es nun frischen Rückenwind für den Vorjahreszehnten. Eine fertige, regionalliga-taugliche Spielstätte steht zur Verfügung. Und zwar für die gesamte Saison: Der Aachener Tivoli.

„Die Stadt Aachen würde uns den Tivoli für die kommende Saison uneingeschränkt als Ausweichstadion zur Verfügung stellen. Über dieses wunderbare solidarische Signal aus Aachen habe ich mich wahnsinnig gefreut“, wird Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn von der Aachener Zeitung zitiert.

Der WDFV hatte ursprünglich die Lizenz verweigert, "weil der Verein mit der benannten Spielstätte „Westkampfbahn“ über keine regionalligataugliche Spielstätte im Sinne der Sicherheits-Mindeststandards für die Spielzeit 2023/2024 verfügt."

Der 1. FC Düren legte daraufhin Einspruch ein, meldete nach ursprünglichem Versäumnis das Waldstadion des FC Wegberg-Beeck als Ausweichspielstätte. Allerdings nur bis August 2023. Bis dahin sollten eigentlich aber auch die Baumaßnahmen an der heimischen Westkampfbahn abgeschlossen sein. Nun eine weitere Absicherung.

„Wir haben uns sportlich qualifiziert. Jetzt haben wir mit dem Tivoli ein absolut geeignetes Stadion für die komplette Saison nachgemeldet. Es wäre aus meiner Sicht nun nicht mehr nachvollziehbar, wenn es dann doch noch scheitern sollte“, betonte Spelthahn, der zuvor gestanden hatte, dass der 2017 gegründete Verein sportlich so schnell gewachsen war, "dass die Vereinsstrukturen auf der Strecke geblieben sind".