SG Wattenscheid: Talent kommt aus der U19-Bundesliga

Noch ein neuer Mann für die SG Wattenscheid: Ein Talent kommt aus der U19-Bundesliga West an die Lohrheide.

Die SG Wattenscheid hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Mit Fabrizio Fili wechselt ein Nachwuchsspieler von Viktoria Köln zu den 09ern. Der Mittelfeldmann ist 19 Jahre alt und spielte bisher in der A-Jugend des Drittligisten. Demnach ist Wattenscheid die erste Station im Seniorenbereich für Fili.

"Fili ist ein hoch veranlagter, intelligenter Spieler, der mit Sicherheit eine interessante Karriere vor sich haben wird. Wir sind froh, dass er die ersten Schritte bei uns gehen wird", freut sich SG-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. "Wir hatten sehr gute Gespräche und er hat uns sofort signalisiert, dass er Bock hat auf unseren Verein. Wir haben Bock auf ihn und freuen uns, dass er im kommenden Jahr bei uns spielen wird."

Fili ist flexibel im Mittelfeld einsetzbar. In der vergangenen Saison kam er zu zwölf von 15 möglichen Einsätzen in der U19-Bundesliga West und hielt mit der Viktoria die Klasse. Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte der gebürtige Leverkusener dazu bei. Zudem lief er viermal in der Sonderspielrunde nach dem Ende der regulären Saison auf.

"Ich freue mich sehr, in Zukunft bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ich werde mein bestes für den Verein und die Fans geben. Vor allem sehe ich hier in Wattenscheid die beste Möglichkeit, mich weiter zu entwickeln. Ich werde versuchen meinen Teil dazu beizutragen, damit die Mannschaft am Ende der Saison so erfolgreich wie möglich dasteht", betont der Wattenscheider Neuzugang.

SG Wattenscheid 09: Zehn Neuzugänge stehen fest

Fili ist nach Fynn Broos (SV Wanne 11), Martin Williams (TuRU Düsseldorf), Jamal El Mansoury (1. FC Kaan-Marienborn), Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Arda Nebi (Sportfreunde Siegen), Serhat Kacmaz (FC Remscheid) und Gianluca Cirillo (FC Kray) sowie Ahmed Kulalic und Alexandros Dimopoulos aus der eigenen U19 der zehnte neue Mann für die anstehende Saison.

Ob Wattenscheid dann in der Oberliga Westfalen an den Start geht oder doch in der Regionalliga West, ist nach dem Lizententzug für den 1. FC Düren weiterhin unklar.