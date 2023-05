Regionalliga: Wuppertaler SV leiht Talent vom VfL Bochum aus

Der Wuppertaler SV hat sich mit einem Talent vom VfL Bochum verstärkt. Der Torhüter kommt leihweise zum Regionalligisten.

Torwart-Talent Paul Grave vom VfL Bochum wird in der kommenden Saison im Trikot des Wuppertaler SV auflaufen. Der 22 Jahre alte Keeper wurde für ein Jahr an den Regionalligisten verliehen, sein Vertrag in Bochum zugleich um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das teilte der VfL am Mittwochmorgen mit.

"Paul Grave ist ein sehr talentierter Torwart, der nach verletzungsbedingten Rückschlägen mit großer Leistungsbereitschaft wieder in den Kreis unserer Torhüter zurückgekehrt ist", erklärt Bochums Technischer Direktor Marc Lettau. "Wir sind von seinem Potenzial nach wie vor überzeugt, es braucht allerdings Wettkampfpraxis, um das Talent vollends zu entfalten. Der Schritt nach Wuppertal soll ihm in seiner Entwicklung dabei helfen."

Grave stammt aus dem Bochumer Nachwuchs, rückte 2019 in den Profikader auf. Ein Pflichtspieleinsatz blieb ihm bislang verwehrt - auch aufgrund von Verletzungen. Probleme mit der Schulter sorgten dafür, dass er in der vergangenen Saison nur dreimal zum Kader gehörte. Hinter Manuel Riemann, Michael Esser und Marko Johansson war er der vierte Schlussmann des VfL.

Nun soll der gebürtige Borkener Spielpraxis beim WSV sammeln, der als einer der Top-Favoriten in die kommende Saison geht. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Schließlich steht bei den Wuppertalern mit Sebastian Patzler der Kapitän zwischen den Pfosten. Grave müsste den 32-jährigen Routinier im Konkurrenzkampf verdrängen.

Jedenfalls freut sich Grave "sehr, dass der VfL den Weg mit mir weitergehen möchte", wie er in der VfL-Mitteilung betont. "Nach den Verletzungen in der vergangenen Saison fühle ich mich wieder fit und bin nun bei 100 Prozent. Ich hoffe, dass ich beim Wuppertaler SV Spielpraxis sammeln kann, um dann gestärkt zum VfL zurückkehren zu können."

Grave ist nicht der erste Spieler, der diesen Weg geht. Vor zwei Jahren spielten mit Moritz Römling und Lars Holtkamp ebenfalls zwei VfL-Talente leihweise für den WSV.