SG Wattenscheid: Nach 15 Abgängen - achter Zugang ist klar, der zweite US-Boy kommt

15 Abgänge sind klar bei der SG Wattenscheid 09, acht Spieler sind mittlerweile neu hinzugekommen.

Mit Simon Roscher, Timur Kesim, Moritz Hinnenkamp, Steve Tunga, Kilian Neufeld, Bruno Staudt, Ensar Candag, Timm Esser, Phil Britscho, Berkant Canbulut, Omar Jessey, Emre Yesilova, Umut Yildiz, Seiya Ihara und Julian Meier werden 15 Spieler die SG Wattenscheid nach dem sportlichen Abstieg verlassen.

Nun wurde der achte Spieler verpflichtet. Die Wattenscheider haben Abwehrspieler Oluremi Martins Williams unter Vertrag genommen. Der 1,94m große US-Amerikaner kommt von TuRu Düsseldorf.

Williams begann seine Karriere in den USA. 2018 schloss er sich dem TuS Ennepetal an, wo er in der Folge 45 Pflichtspiele in der Oberliga Westfalen absolvierte. 2020 kehrte der 30-Jährige in die USA zurück, wo er fortan bei New Amsterdam und Michigan Stars unter Vertrag stand.

Die erneute Rückkehr nach Deutschland folgte 2022, dieses Mal im Trikot von TuRu Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein (25 Pflichtspiele, ein Tor). Williams, der neben der Innenverteidigung auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, freut sich auf die neue Herausforderung im Ruhrgebiet: „Wattenscheid ist ein riesiger Verein mit einer großartigen Geschichte und als sich die Chance für mich ergab, hier zu unterschreiben, habe ich nicht lange darüber nachgedacht. Mein Ziel ist es, alles für den Verein zu geben und in jedem Spiel zu kämpfen.“

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo lobt die defensiven Qualitäten des Neuzugangs, der nach Mitchell Ozias Newton bereits der zweite US-Amerikaner im aktuellen 09-Kader ist: „Oluremi wird noch einmal eine ganz andere Komponente in unser Defensivspiel bringen. Er ist groß, zweikampfstark und in der Lage, das Spiel von hinten heraus zu organisieren. Ich bin mir sicher, dass uns das in der kommenden Spielzeit guttun wird. Er hat sich sehr schnell für beide Ligen bekannt, deshalb freuen wir uns sehr auf ihn.“

Martins Williams ist nach Jamal El Mansoury (1. FC Kaan-Marienborn), Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Arda Nebi (Sportfreunde Siegen), Serhat Kacmaz (FC Remscheid) und Gianluca Cirillo (FC Kray) sowie Ahmed Kulalic und Alexandros Dimopoulos aus der eigenen U19 der achte neue Mann für den Kader 2023/2024.

In welcher Liga der neue Kader an den Start geht, das steht noch nicht fest. Die Wattenscheider planen für die Oberliga Westfalen, sollte der 1. FC Düren aber keine Lizenz bekommen, dürfte die SGW in der Regionalliga bleiben.