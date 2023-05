Wuppertaler SV: Im Trainerteam - Weitere Personalentscheidung ist gefallen

Der Wuppertaler SV plant weiter fleißig die neue Saison 2023/2024. Der Verein gab eine weitere Personalentscheidung bekannt.

Der Wuppertaler SV kann bekanntgeben, dass Andy Steinmann auch in der kommenden Saison dem Verein als Co-Trainer der Regionalligamannschaft erhalten bleibt. Steinmann hat bereits in der letzten Saison erfolgreich in dieser Position gearbeitet und wird seine Rolle weiterhin ausüben.

Letzte Saison kam Steinmann von den Sportfreunden Lotte zum Wuppertaler SV und ist seitdem als Co-Trainer des Teams nicht mehr wegzudenken. Unter der Leitung von Björn Mehnert und nach der Übernahme von Hüzeyfe Dogan hat er sich als fester Bestandteil des Trainerteams etabliert.

"Ich freue mich, dass Andy bei uns bleibt und dass wir nach wie vor das Trainerbüro teilen. Andy hat genauso wie der Rest des Trainerteams einen großen Anteil an der erfolgreichen letzten Saison", sagt Cheftrainer Hüzeyfe Dogan.

"Mir macht die Arbeit mit den Verantwortlichen und den Spielern in Wuppertal Spaß, und man ist auf dem richtigen Weg. Diesen möchte ich weiter vorantreiben und jeden Spieler sowie die Mannschaft besser machen", ergänzt Steinmann, der ehemalige Cheftrainer der Sportfreunde Lotte und Assistent des SV Rödinghausen.

Dogan und Steinmann bitten die WSV-Spieler am 19. Juni zum Trainingsauftakt. Vom 10. bis zum 16. Juli fahren wir wieder nach Willingen ins Trainingslager. Am 28. Juli startet dann die neue Regionalliga-West-Saison.

Mit dem Kader ist Sportchef Gaetano Manno zufrieden: "Wir planen mit 20 Feldspielern plus drei Torhütern. Diese Anzahl an Spielern wollen wir am 19. Juni beim Trainingsstart begrüßen. Am Ende sollten es dann 22 Feldspieler sein. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen noch drei bis vier Jungs präsentieren können."

Der WSV-Kader 2023/2024 im Überblick:

Tor: Sebastian Patzler, Mert Temiz (eigene U19)

Abwehr: Lion Schweers, Kevin Pytlik, Philipp Hanke, Durim Berisha, Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II)

Mittelfeld: Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Tobias Peitz, Kevin Rodrigues Pires, Lukas Demming, Jef Tchouangue (eigene U19), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Kevin Hagemann

Angriff: Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II)