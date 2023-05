SV Rödinghausen: 24 Mann für 23/24 unter Vertrag - Innenverteidiger kommt von Liga-Konkurrent

Der SV Rödinghausen dürfte mit seiner Saisonplanung 2023/2024 mit diesem jüngsten Neuzugang durch sein. 24 Mann stehen aktuell für 2023/2024 am Wiehen unter Vertrag.

Mit Mordecai Zuhs hat der SV Rödinghausen an Christi Himmelfahrt einen neuen Innenverteidiger vorgestellt. Der 20-Jährige kommt von Liga-Konkurrent Rot Weiss Ahlen.

Zuhs wurde bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet und kommt bisher auf 23 Spiele in der Regionalliga West. In der abgelaufenen Saison verbuchte er 13 Einsätze (ein Tor) für Ahlen. "Wir freuen uns sehr über diesen Transfer. 'Mondi' ist ein junger Spieler mit einer sehr guten Physis und einem herausragenden Tempo, was uns in der Defensive weiter verstärken wird", erklärt Alexander Müller, Sportchef und Geschäftsführer bei den Ostwestfalen. Beim SV Rödinghausen erhält Zuhs einen Vertag für eine Spielzeit, inklusive einer Option auf eine weitere Saison.

Zuhs ist mittlerweile schon Kaderspieler Nummer 24 für die neue Serie. Es ist stark davon auszugehen, dass die Rödinghauser nun mit ihrer Planung durch sind. Außer: Einige Spieler würden ihre Verträge in Rödinghausen noch auflösen.

Kein Wunder, dass die Rödinghauser, die auch Essens Torjäger Simon Engelmann an den Wiehen zurückholen konnten, schon zu diesem frühen Zeitpunkt von vielen Liga-Konkurrenten als ganz heißer Anwärter auf den Titel und den damit verbundenen Drittliga-Aufstieg gelten.

Sportchef Müller bleibt da noch ganz entspannt und sagte zuletzt gegenüber RevierSport: "Rot-Weiss Essen und Preußen Münster sind dann raus aus der Liga. Es könnte sehr spannend werden. Es gibt dann die Traditionsklubs wie Wuppertal, Oberhausen, Aachen und Fortuna Köln, die alle ambitioniert sind. Dann kommen wir und sicherlich die eine oder andere U23-Mannschaft."

Diese Spieler besitzen beim SV Rödinghausen einen Vertrag für die Saison 2023/24: Patrick Choroba, Daniel Flottmann, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Kevin Hoffmeier, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück), Luca Horn (Hansa Rostock II), Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen), Mordecai Zuhs (Rot Weiss Ahlen).