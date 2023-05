RWO: Trotz Anfragen aus der 3. Liga - Abwehrspieler verlängert seinen Vertrag

Rot-Weiß Oberhausen hat den Kampf um einen seiner Leistungsträger gewonnen. Pierre Fassnacht bleibt ein Kleeblatt.

Abwehrspieler Pierre Fassnacht hat seinen auslaufenden Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen verlängert und wird somit weiterhin mit dem Kleeblatt auf der Brust auflaufen.

Dabei hatte der Abwehrspieler nach RevierSport-Informationen auch einige Anfragen aus der 3. Liga sowie Top-Klubs der Regionalliga vorliegen. Doch der Linksverteidiger entscheid sich für einen Verbleib an der Lindnerstraße.

Fassnacht kam zur Saison 2020/21 von Carl Zeiss Jena nach Oberhausen und absolvierte seitdem 98 Pflichtspiele für Rot-Weiß Oberhausen. In der laufenden Saison stand der 27-Jährige nur in zwei Partien, in denen er gesperrt fehlte, nicht auf dem Feld.

"Pierre gehört auf und neben dem Platz zu den wichtigsten Säulen der Mannschaft. Er ist Führungsspieler und geht mit seinen Leistungen voran. Daher wollten wir seinen Vertrag unbedingt verlängern und sind froh, dass Pierre weiter bei uns bleibt", freut sich RWO-Sportchef Patrick Bauder über die Verlängerung.

"Ich fühle mich seit meinem Wechsel nach Oberhausen in der Stadt und beim Verein sehr wohl. Daher freue ich mich, dass ich weiterhin im Stadion Niederrhein auflaufen werde. Gemeinsam mit den Fans werden wir für eine erfolgreiche Saison alles geben", sagt Fassnacht zu seiner Vertragsverlängerung.

Für RWO, aktuell Tabellen-Achter in der Regionalliga West, geht es am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 zum 1. FC Bocholt. Danach folgt eine rund zweiwöchige Pause, bevor das große Spiel im Niederrheinpokal-Finale (3. Juni, 16.15 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen ansteht.

Die Oberhausener um Coach Mike Terranova und Sportchef Bauder haben aktuell 16 Spieler unter Vertrag.

Diese Spieler besitzen einen gültigen RWO-Vertrag für 2023/2024:

Tor: Daniel Davari, Robin Benz

Abwehr: Moritz Montag (Wuppertaler SV), Tanju Öztürk, Tobias Boche, Nico Klaß, Kerem Yalcin (eigene U19), Pierre Fassnacht

Mittelfeld: Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holthaus, Christian März, Rinor Rexha, Denis Donkor

Angriff: Sven Kreyer, Sebastian Mai, Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück)