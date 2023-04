Preußen Münster: Perfekt - Leistungsträger wechselt in die 2. Bundesliga

Der Wechsel stand schon lange im Raum, nun ist er fix. Preußen Münster muss ein großes Talent nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ziehen lassen.

Der SC Preußen Münster feiert derzeit den Aufstieg in die 3. Liga. Für einen seiner Leistungsträger geht es sogar noch höher hinaus.

Denn wie von RS bereits berichtet, wird Nicolai Remberg die Preußen im Sommer verlassen und zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga wechseln. Bei Holstein Kiel unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

In der Regionalliga West bestritt er 103 Partien, erzielte dabei 14 Tore und bereitetet zwölf Treffervor. „Mit Nicolai Remberg konnten wir einen jungen, sehr dynamischen Mittelfeldspieler für uns gewinnen, der in dieser Saison zu den Top-Talenten der Regionalligen gehört. Er zeichnet sich besonders durch sein intensives, dynamisches Spiel und seinen Zug zum Tor aus", erklärte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der Kieler.

Vorerst liegt mein voller Fokus aber bis zum letzten Spieltag bei meinem aktuellen Verein Preußen Münster, dem ich sehr dankbar für die letzten Jahre bin Nicolai Remberg

Für Remberg, der gleich einen Zweiklassen-Sprung vollzieht, steht ein großes Abenteuer an, er erklärt nach seine, Wechsel: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe, die ab Sommer auf mich bei Holstein wartet. Die KSV steht für eine dynamische, offensiv ausgerichtete Art von Fußball, die hervorragend zu mir passt. Vorerst liegt mein voller Fokus aber bis zum letzten Spieltag bei meinem aktuellen Verein Preußen Münster, dem ich sehr dankbar für die letzten Jahre bin und mit dem ich nach unserem Erfolg am letzten Wochenende nun die letzten Tage genießen kann.“

Zunächst spielen die Preußen am Freitag (19:30 Uhr) gegen Fortuna Köln, anschließend stehen noch die Begegnungen beim Wuppertaler SV und gegen Rot Weiss Ahlen an.

Noch drei Partien für die Preußen, dann geht Remberg in den hohen Norden. Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim SCP, dankt ihm für seine Zeit in Münster: "Die Entwicklung von Rambo ist ein Paradebeispiel für den Weg, den wir als Verein eingeschlagen haben. Wir hätten ihn natürlich auch gerne weiter im Preußentrikot gesehen, aber verstehen seine Entscheidung, das Abenteuer 2. Bundesliga anzugehen, natürlich voll und ganz. Nicolai wird allen Preußenfans als wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft in Erinnerung bleiben und wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."