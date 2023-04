Alemannia Aachen: Nach acht Zugängen - der Kapitän verlässt den Tivoli

Alemannia Aachen hat die Kaderplanung für 2023/2024 frühzeitig aufgenommen. Nach acht Zugängen steht auch der erste Abgang fest.

Kapitän Marco Müller wird Alemannia Aachen am Ende der Saison nach fünf gemeinsamen Jahren verlassen.

Der 29-Jährige wechselt zum TSV Steinbach Haiger, der aktuell in der Regionalliga Südwest spielt und noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die 3. Liga besitzt.

"Es ist sehr, sehr schade und ein absoluter Verlust für die Alemannia, dass Marco den Verein nach der Saison verlassen wird. Ich bin sehr traurig, dass wir es nicht geschafft haben, ihn hier zu halten, auch wenn ich die Gründe nachvollziehen kann. Mit Marco verlieren wir nicht nur einen tollen Spieler, sondern auch eine echte Persönlichkeit und ein Gesicht des Vereins. Er ist immer vorangegangen und hat alles für unsere Alemannia gegeben. Die Alemannia verabschiedet sich am Ende der Saison von einem sehr verdienten Spieler des Vereins, dem wir für die Zukunft nur das Beste wünschen", kommentiert Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Abgang.

Müller wechselte 2018 vom TuS Koblenz in die Kaiserstadt. Seitdem hat er 167 Spiele im schwarz-gelben Trikot absolviert, darunter ein Spiel im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. 2019 konnte er mit der Alemannia den Bitburger-Pokalsieg feiern.

Acht Zugänge fix! Mit Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Sascha Marquet (Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Mika Hanraths (1. FC Bocholt) und Robin Afamefuna (RW Koblenz) hat Aachen bereits acht Zugänge für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

In dieser Saison hat Müller die Mannschaft als Kapitän auf den Platz geführt und sammelte in dieser Spielzeit bisher die meisten Spielminuten aller Alemannia-Spieler. In den fünf Jahren entwickelte sich der gebürtige Mainzer zur Identifikationsfigur, Dauerbrenner und Leader der Mannschaft.

"Ich hatte fünf sehr schöne Jahre hier in Aachen und bin dankbar dafür, was ich hier alles erleben durfte. Umso schwerer ist mir die Entscheidung gefallen, die Alemannia nach der Saison zu verlassen. Ein großer Dank geht an die Menschen im und um den Verein und vor allem an die Fans, die in dieser Liga wirklich einmalig sind. Jetzt, wo es für den Verein wieder in die richtige Richtung geht, kann ich für mich hier einen guten Abschluss finden. Ich werde den Verein auch in Zukunft weiter verfolgen und wünsche der Alemannia, dass sie wieder dahin kommt, wo sie hingehört", äußert sich Müller zu seinem Abschied.