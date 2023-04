Regionalliga West: Deutliche Pleite für die U23 von Schalke

Die U23 des FC Schalke 04 hat eine Niederlage beim SC Wiedenbrück kassiert. 1:4 endete die Partie am 31. Spieltag der Regionalliga West.

Nach drei Siegen in Folge hat die Erfolgsserie der U23 des FC Schalke 04 an diesem Sonntag ein Ende genommen.

Zum Abschluss des 32. Spieltags in der Regionalliga West kassierten die Schalker eine 1:4-Auswärtspleite beim SC Wiedenbrück. Große Auswirkungen hat das nicht mehr für die Königsblauen. Sie stehen weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, der Klassenerhalt ist bereits fix. Und auch die Gastgeber dürfen allerspätestens nach dem Erfolg über S04 eine weitere Spielzeit in der vierten Liga planen.

Die Zuschauer im Jahnstadion mussten sich in der ersten Halbzeit lange auf Tore gedulden. Dann brach die 43. Minute an und Leon Tia brachte Wiedenbrück in Führung. Ein gutes Ende der ersten Hälfte für die Gastgeber - und ähnlich ging es nach Wiederanpfiff weiter. Stanislav Fehler erhöhte in der 50. Minute.

Später legte Wiedenbrück das 3:0 nach. Diesmal traf Manfredas Ruzgis (72.). Die Vorentscheidung? Danach sah es aus, doch S04 gab noch nicht auf. Daniel Kyerewaa verkürzte nach Einbruch der Schlussviertelstunde (78.). Mehr als ein Anschlusstreffer war es aber nicht. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit traf Emre Aydinel zum 4:1-Endstand für Wiedenbrück (90.+2).





Für Schalke geht es mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt am kommenden Sonntag weiter (14 Uhr). Wiedenbrück gastiert tags zuvor beim 1. FC Kaan-Marienborn (13 Uhr).

Wiedenbrück - Schalke II 1:4

Wiedenbrück: Hölscher - Böhmer, Geller, Karahan, Kaptan, Amedick, Tia, Ruzgis, Fehler, Liehr, Brosowski

Schalke: Treichel - Müller, Kyerewaa, Bokake, Dadashov, Albutat, Sané, Guzy, Boboy, Cissé, Amadin

Tore: 1:0 Tia (43.), 2:0 Fehler (50.), 3:0 Ruzgis (72.), 3:1 Kyerewaa (78.), 4:1 Aydinel (90.+2)