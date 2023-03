Rot Weiss Ahlen: Nach Golombek-Aus - Dieses Trainer-Profil sucht Gaetano Manno

Rot Weiss Ahlen hat sich nach nur sieben Spielen von Trainer Andreas Golombek getrennt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren.

Nur sieben Spiele lang, seit dem 30. November 2022, war Andreas Golombek Trainer von Rot Weiss Ahlen. Am Montag - 6. März 2023 - wurde der 54-jährige Fußballlehrer entlassen.

Golombek verlor in seiner RWA-Amtszeit gegen Mit-Konkurrenten wie Bocholt (2:4), Wattenscheid (3:4) und am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Straelen (1:2). Vier Punkte aus sieben Partien waren für die Ahlener Verantwortlichen um Sportvorstand Joachim Krug und Sportchef Gaetano Manno einfach zu wenig. Es folgte am Montagmorgen Golombeks Freistellung.

RevierSport sprach mit Manno (40), der erst vor wenigen Wochen vom Wuppertaler SV kam, wo er Chefscout war und eng mit Manager Stephan Küsters zusammenarbeitete, über die Suche nach einem Golombek-Nachfolger.

Gaetano Manno, Sie sind erst seit wenigen Tagen Sportchef in Ahlen. Wann ist in Ihnen diese Entscheidung gereift und wie schwer fällt einem so eine Freistellung?

Das gehört leider zum Geschäft. Ich hatte jetzt drei Wochen Zeit die Dinge zu beobachten und manche Sachen haben mir einfach nicht gefallen. Es ist im Endeffekt nie eine Entscheidung gegen jemanden persönlich. Ich mag Andreas Golombek als Mensch und komme auch mit ihm gut aus. Aber man muss als sportlich Verantwortlicher immer das große Ganze sehen und das ist in diesem Fall der Klassenerhalt von Rot Weiss Ahlen. Wir haben uns zusammengesetzt und dann die Entscheidung getroffen, einen Trainerwechsel zu vollziehen.

Haben Sie schon einen Nachfolger im Kopf?

Nein. Wir sondieren den Markt und werden jetzt einige Gespräche führen. Wir wissen aber, was wir für einen Mann suchen.

Was für ein Trainertyp kommt denn infrage?

Ich suche einen Trainer, der mit mir zusammenarbeiten will, der mit mir mitgeht. Wir verfolgen schließlich ein gemeinsames Ziel. Da muss man sich vertrauen und an einem Strang ziehen. Natürlich muss der neue Mann auch die Spieler und die Liga kennen und es sich zutrauen, den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist jetzt keine Zeit für Experimente.

Andreas Zimmermann ist bis zum 30. Juni 2024 und Andreas Golombek bis zum 30. Juni 2023 an den Verein gebunden: Der neue Trainer dürfte nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten...

Das werden wir dann sehen. Aber das sind Dinge, die wir mit den Kandidaten besprechen werden. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Tagen eine Lösung präsentieren werden, die am Ende des Tages Rot Weiss Ahlen den Erfolg bringt.