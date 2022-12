Wuppertaler SV: Torwart-Talent wechselt zu Dortmunder Oberligisten

Der Wuppertaler SV lässt ein Torwart-Talent in Richtung Dortmund ziehen. Dort wird der 19-jährige Joel Nickel in der Oberliga Westfalen auflaufen.

Der Wuppertaler SV wird ohne Nachwuchs-Keeper Joel Nickel ins Jahr 2023 gehen. Der 19-Jährige verlässt die Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan in der Winterpause und wechselt in die Oberliga Westfalen zum ASC Dortmund.

Nickel kam 2019 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf in die U16 des WSV. Seit Sommer 2022 trainierte der gebürtige Hagener bei der Regionalliga-Mannschaft mit, kam aber nicht zum Einsatz.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter in Wuppertal, wünschte Nickel für seine Zukunft alles Gute. "Joel soll Spielpraxis sammeln. Wir werden ihn im Auge behalten und würden uns freuen, ihn in Zukunft wieder im Stadion am Zoo zu sehen."

Für den Wechsel dürfte auch gesprochen haben, dass beim WSV in Sebastian Patzler, Michele Cordi und Franz Langhoff gleich drei Torhüter in der Hierarchie über dem 19-Jährigen gestanden haben.