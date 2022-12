Einstiges Super-Talent: Sinan Kurt wechselt ins Ausland - in die 4. Liga

Einst galt er als eine Art Super-Talent. Er spielte in Mönchengladbach, der Hertha, bei den Bayern. Nun kickt er in der Türkei, in der 4. Liga. Die Rede ist von Sinan Kurt.

Sinan Kurt hat einen neuen Verein gefunden. Er spielt nun bei Karaman FK, einem türkischen Viertligisten. Kurt war seit dem 1. Juli 2022 ohne Verein. Seine letzte Station: FC Nitra in der Slowakei. "Ich werde hier härter arbeiten und zu meiner alten Stärke und Leistung zurückkommen", sagte der 26-jährige Offensivspieler bei seiner Vorstellung. Der gebürtige Mönchengladbacher kommt in seiner Karriere auf drei Bundesliga-Einsätze, 66 Regionalliga-Begegnungen und einige Profispiele im Ausland. Der Offensivmann durchlief alle Jugendmannschaften bei Borussia Mönchengladbach und galt als kommender Nationalspieler. Als er in den Profikader der Gladbacher aufrücken sollte, kam es zu einem Transferstreit, in dessen Folge er im August 2014 zum FC Bayern München wechselte. Unter Pep Guardiola kam Kurt im April 2015 zu seinem Bundesliga-Debüt, als er 45 Minuten gegen Hertha BSC mitwirken durfte. Am Ende der Saison wurde er Deutscher Meister, es sollte aber sein einziger Einsatz bei den Profis bleiben. Im Winter 2016 folgte schließlich der Wechsel zu Hertha BSC. Im Winter 2019 ging es für ihn beim WSG Tirol und im September 2020 zum SV Straelen weiter. Es folgte ein Engagement bei FC Nitra in der Slowakei und nun in der Türkei, in der 4. Liga.



