RW Ahlen: "Münster muss aufsteigen - Preußen hat Druck auf dem Kessel"

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt Rot Weiss Ahlen den SC Preußen Münster zum Derby. Vor dem Spiel sind die Rollen klar verteilt.

Münsterland-Derby im Wersestadion: Rot Weiss Ahlen bittet Preußen Münster zum Tanz.

"Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Die Bude wird mit 2500 plus X Zuschauern gut gefüllt sein. Ich hoffe, dass meine Mannschaft an diesem Tag dem großen Favoriten Paroli bietet und einfach den größeren Willen haben wird", sagt RWA-Trainer Andreas Zimmermann vor dem Aufeinandertreffen.

Klar: Auch Zimmermann weiß, dass seine Schützlinge gänzlich anders als zuletzt beim 0:5 bei Fortuna Düsseldorf II auftreten müssen. "Das war schwach. Wir haben aber auch auf vier, fünf wichtige Spieler verzichten müssen. Sie sind gegen Münster wieder dabei. Ich muss dann auch ehrlich sagen, dass die Jungs, die zum Einsatz kamen nicht das abgerufen haben, was wir erwartet haben", blickt Zimmermann zurück.

Der 52-Jährige ist sich sicher, dass seine Mannschaft gegen die Preußen ihr wahres Gesicht zeigen wird. Die Ahlener bewiesen schon in dieser Saison beim Sieg in Wuppertal oder Remis gegen Rödinghausen, dass sie gegen die Spitzenteams bestehen können.

Zimmermann: "Im Endeffekt ist es doch so: Jeder Experte erwartet eine Ahlener Niederlage. Preußen Münster ist der große Favorit. Sie müssen aufsteigen und haben Druck auf dem Kessel. Wir können das Ganze entspannter angehen. Aber auch wir haben am Wochenende das Ziel, das Spiel zu gewinnen!"

Nach der Münster-Partie stehen für Ahlen noch die Begegnungen gegen Wuppertal sowie die Auswärtsspiele bei Fortuna Köln und in Wattenscheid auf dem Programm. Zimmermann will aber noch gar nicht so weit nach vorne blicken. "Das macht keinen Sinn. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf das Münster-Spiel und beschäftigen uns erst nach diesen 90 Minuten mit dem nächsten Gegner. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Jahr noch einige Punkte sammeln werden."