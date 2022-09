1. FC Bocholt: Nach 2:0-Sieg über Aachen ist "erstmal wieder alles drin"

Mit einem 2:0-Sieg über Alemannia Aachen schließt der 1. FC Bocholt zur direkten Konkurrenz auf. Trainer Marcus John sah die beste Saisonleistung seines Teams.

Der 1. FC Bocholt konnte am neunten Spieltag der Regionalliga West den zweiten Saisonsieg einfahren. Gegen die gut in die Saison gestarteten Gäste von Alemannia Aachen setzte sich die Mannschaft von Marcus John mit 2:0 (0:0) durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Andre Bugla die Gastgeber nach der Pause in Führung (55.). Kurz vor dem Ende setzte Marc Beckert den Schlusspunkt (90.). „Wir haben echt eine sehr engagierte Leistung gebracht, kämpferisch richtig gut. Auch spielerisch waren wir teilweise überzeugend. Daher war das, glaube ich, die bisher beste Saisonleistung, die wir abgerufen haben“, freute sich Trainer John über die drei Punkte.

Bocholt hält erstmals die Null

Besonders zufriedenstellend war die defensive Leistung an diesem Nachmittag. „Es ist auch mal eine Neuerung bei uns, dass hinten endlich die Null steht“, freute sich der Coach über die erste weiße Weste dieser Saison, die dafür sorgte, dass Bocholt den Anschluss nach oben hält. „Wir haben ja noch ein Nachholspiel ausstehen. Von daher ist ja erstmal wieder alles drin.“

Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt scheinen die Jungs vom Hüntig in der Liga angekommen zu sein. In den letzten fünf Partien gab es lediglich eine Pleite. Man hat sich an das neue Niveau gewöhnt. „Wir haben ja gegen den Tabellenführer Preußen Münster gespielt. Da haben wir gesehen, dass wir unter diesen Umständen zu dem Zeitpunkt noch keine Chance hatten. Wir haben aber auch gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld gespielt und gesehen, dass wir mithalten können. Also sowohl gegen Wiedenbrück als auch Ahlen oder Aachen. Und wir haben auch schon gegen Teams in unserer Tabellennähe wie Wattenscheid gespielt und da sehen wir, wenn wir gut spielen, dass wir da auch gewinnen“, ordnete der Fußballehrer die eigene Mannschaft ein.

John will im Pokal trotz Rotation „eine gute Mannschaft stellen“

Dabei ist die Verletztenliste in Bocholt aktuell namhaft besetzt. „Abgesehen von Gino Windmüller, der uns schon lange fehlt und der als feste Größe in der Innenverteidigung eingeplant war und Marcel Platzek, der auch jetzt länger fehlt, sind gestern auch noch Dario Schumacher und Jeffrey Obst ausgefallen. Das sind ja auch erfahrene Regionalliga-Spieler“, merkte John an. Während Windmüller (Sehnenriss im Fuß) und Marcel Platzek (Muskelbündelriss) noch einige Zeit fehlen, darf man bei Schumacher (Knieprobleme) und Obst, der nach einem Zusammenprall im Training mit Malek Fakhro eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung erlitt, auf eine baldige Rückkehr hoffen.

Bevor es zum Nachholspiel zur Fortuna Köln geht, ist der 1. FC Bocholt unter der Woche im Niederrheinpokal zu Gast bei der SV Straelen (21. September, 19:30 Uhr). Die feierten jüngst ihr erstes Erfolgserlebnis der Saison und schlugen die SG Wattenscheid mit 4:0. „Wir werden sicherlich ein bisschen rotieren, aber trotzdem eine gute Mannschaft stellen und den Pokal ernst nehmen und hoffen, dass wir eine Runde weiterkommen“, kündigte John an.