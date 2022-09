Regionalliga: Viertes Spiel ohne Sieg - RWO mit 1:1 in Köln

Rot-Weiß Oberhausen wollte in Köln nach drei sieglosen Spielen endlich wieder auf die Siegerstraße finden. Doch auch gegen die Fortuna sprangen keine drei Punkte heraus.

Fortuna Köln scheint nach dem katastrophalen Saisonstart endlich in die Spur gefunden zu haben. Nach zwei Punkten aus den ersten sechs Spielen gab es zuletzt zwei Siege in Folge. In Oberhausen wartete man derweil vor der Partie seit drei Spielen auf einen Sieg. Und auch im Südstadion wollte der Bann nicht brechen. Am Ende kam ein 1:1 (1:1) heraus, was wohl keine Mannschaft so wirklich weiterbringt.

Es dauerte nicht lange, bis es zum ersten Aufreger der Partie kam. Schon nach zwei Minuten ging Stipe Batarilo-Cerdic im Strafraum zu Boden. Der Pfiff ertönte, die Gelbe Karte sah allerdings Batarilo-Cerdic selbst – Schwalbe. Doch auch die erste echte Torchance gehörte den Kölnern. Nach einer geklärten Flanke landete der Ball vor den Füßen von Adrian Stanilewicz, der den Ball aus 20 Metern nur knapp am linken Tor vorbeischoss.

RWO-Ausgleich kommt überraschend

Besser machte es dann kurz darauf Dustin Wilms, der nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld völlig unbedrängt zum 1:0 einköpfen konnte. Der nächste Rückschlag für die Oberhausener, die sich erstmal sammeln mussten. Sascha Marquet (31.) und erneut Wilms (34.) hatten das zweite Tor auf dem Fuß, doch verwandelten nicht und ließen die Tür für RWO offen. Nach 36 Minuten dann auf einmal Leroy Mickels mit einer Flanke auf Kelvin Lunga. Der legte noch einmal ab in den Rückraum für Sven Kreyer. Der Mittelstürmer ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Ausgleich (36.).

Fortuna Köln: Weis – Budimbu, Rumpf, Scholz, Langer – Lokotsch, Göcer, Batarilo-Cerdic (72. Sarpei), Stanilewicz, Marquet – Wilms (91. Wellers) Rot-Weiß Oberhausen: Davari – Winter, Wentzel, Klaß, Fassnacht (81. Boche) – Lunga (87. Donkor), Ngymobo, Dorow (78. Rexha), März (88. Öztürk), Mickels – Kreyer Schiedsrichter: Alain Durieux Tore: 1:0 Wilms (25.), 1:1 Kreyer (36.) Zuschauer: 1512

Im zweiten Durchgang tat sich dann erstmal wenig. Zunächst tat RWO mehr für die Partie, im Anschluss übernahm die Fortuna wieder das Zepter. Wirklich gefährlich wurde es dabei allerdings nicht – bis zur 85. Minute. Kingsley Sarpei hatte die Führung aus fünf Metern schon auf dem Fuß, brachte den Ball aber nur an das Außennetz.

Das war dann auch die letzte Chance der Partie. Fortuna Köln bleibt damit auf einem enttäuschenden 15. Platz. Auch Rot-Weiß Oberhausen kommt weiterhin nicht wirklich vom Fleck. Nach neun Spielen steht die Terranova-Elf auf Platz neun. Zur Spitze fehlen bereits zehn Punkte.

Köln II schlägt Rot Weiss Ahlen

Dem 1. FC Köln II ist bei Rot Weiss Ahlen der zweite Sieg in Folge gelungen. Nach dem 2:1-Erfolg über den Wuppertaler SV konnte das Team von Andreas Zimmermann mit 3:1 (2:0) in Ahlen gewinnen. Luca Schlax (4.) und Rijad Smajic (24.) brachten den „Effzeh“ bereits früh auf die Siegerstraße. Die Gastgeber aus Ahlen kamen zwar durch Tobias Reithmeir noch einmal ran (55.), kurz vor Schluss machten die Kölner aber alles klar (83.). Damit springt die U21 zunächst aus dem Tabellenkeller bis auf den achten Platz.