RWO: Zukunft von Sportchef Bauder entschieden

Rot-Weiß Oberhausen und Patrick Bauder werden ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Der Sportchef erhält beim Regionalligisten einen neuen Vertrag.

Patrick Bauder bleibt weiterhin Sportlicher Leiter von Rot-Weiß Oberhausen. Der 32-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Von 2012 bis 2019 lief Bauder als Spieler, darunter auch zwei Jahre als Kapitän, für die Rot-Weißen auf, ehe er nach dem Ende seiner aktiven Karriere das Amt des Sportlichen Leiters übernahm. Er folgte am 19. Mai 2019 auf Jörn Nowak, der RWO Richtung Rot-Weiss Essen verließ.

Patrick Bauder: "Zunächst einmal möchte ich mich beim Vorstand für das Vertrauen in meine Person und die entgegengebrachte Wertschätzung der letzten drei Jahre bedanken. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, was wir uns mit unserer 'Malocher-Mentalität' aufgebaut haben. Jeder weiß was mir der Verein bedeutet, sodass es mich sehr freut, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Deshalb blicke ich zuversichtlich auf die kommenden Jahre mit dem Verein und der Stadt."

"Der Vorstand schenkt Patrick Bauder weiterhin das Vertrauen, welches er sich aufgrund seiner bisher erbrachten Leistungen verdient hat. Wir befinden uns auf einem guten Weg mit ihm und sind der Überzeugung, dass er die Entwicklungspotentiale des Vereins ausschöpfen wird," heißt es in einer Pressemitteilung des RWO-Vorstand.

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Patrick ist seit langer Zeit Teil des Vereins und trägt das Kleeblatt in der Brust. Wir werden unsere Zusammenarbeit, wie bisher gelebt, weiterhin vertrauensvoll und kommunikativ fortführen. Seine Aufgabenfelder bei Rot-Weiß Oberhausen sind vielfältig und beinhalten dabei Leistungen, die außerhalb der Kernaufgabe zu erbringen sind, ohne diese dabei aus den Augen zu verlieren."