1. FC Köln: Trainer Zimmermann wird auf Tigges-Unterstützung verzichten müssen

Die Reserve des 1. FC Köln ist nicht sonderlich gut in die Regionalliga-Saison gestartet. In Zukunft wird Trainer Mark Zimmermann wohl auch auf zwei Ausnahmespieler verzichten müssen.

Die U21-Mannschaft des 1. FC Köln steht nach vier Spielen mit nur einem Punkt da. Zu wenig für die Ansprüche von Trainer Mark Zimmermann.

Und dann das noch: Die Kölner waren auf dem besten Wege Rot-Weiß Oberhausen zu besiegen und dann wird die Partie beim Stande von 4:1 für den FC in der 89. Minute abgebrochen. RevierSport berichtete. Mit dabei war auch Steffen Tigges, der von Borussia Dortmund nach Köln gewechselt ist.

Es dürfte der letzte Einsatz für Tigges in der Regionalliga gewesen sein. Denn am Sonntag standen Mathias Olesen, der auch schon oft - 54 Einsätze insgesamt - in der U21 spielte, und Steffen Tigges beim 1:1 der Kölner Profis bei Eintracht Frankfurt erstmals in der Bundesliga-Startelf des 1. FC – und durften sich über viel Lob von Cheftrainer Steffen Baumgart freuen.

Der FC-Coach schwärmte regelrecht über den 21-jährigen zentralen Mittelfeldspieler Olesen: "Wenn ich seine Entwicklung bei uns sehe, muss ich sagen: überragend. 'Matze' hat auf der Zehn gespielt – gefühlt, als hätte er nie gefehlt. In dem Stadion und in dieser Situation so aufzutreten, fast jeden Ball an den Mann zu bringen, da muss ich sagen: Hut ab! Ich sehe ihn schon seit einem halben Jahr richtig gut."

Auch der 24-jährige Angreifer Tigges erhielt von Baumgart ein Lob: "'Tiggi' hat alles reingeworfen. Man sieht, dass er noch ein bisschen Rhythmus braucht, auch von den Abläufen her. Aber er ist ein Spieler, der mit viel Mentalität auf dem Platz steht und alles raushaut. Dafür haben wir ihn geholt."

Für U21-Trainer Zimmermann heißt das wohl, dass er weder Olesen noch Tigges in naher Zukunft in der U21 begrüßen wird. Und Zimmermann? Er ist ja nach RS-Informationen auch ein heißer Kandidat beim VfL Osnabrück...