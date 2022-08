SV Straelen: Neuer Stürmer aus der 3. Liga soll Torflaute beenden

Der SV Straelen braucht Tore und Punkte. Am vergangenen Wochenende unterlag der SVS Aufsteiger Düren (0:1). Mit dabei war auch ein neuer, hoffnungsvoller Stürmer.

Am vergangenen Samstag fand das Regionalliga-Spiel zwischen dem SV Straelen und dem 1. FC Düren statt. Für einen Spieler war das sicherlich eine etwas komische Ansetzung - und das gleich bei seinem Debüt.

Denn Serhat Koruk stand erstmals für den SV Straelen auf dem Platz. Dabei befand sich der Stürmer nach RevierSport-Informationen auch in Verhandlungen mit dem Mittelrheinliga-Meister- und Aufsteiger aus Düren. Am Ende machte aber der SV Straelen das Rennen.

"Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Er hat ja schon im Trikot des SV Bergisch Gladbach bewiesen, dass er in der Regionalliga Tore schießen kann. Ich hoffe, dass er damit auch zügig bei uns beginnt und schon bald treffen wird. Dafür haben wir ihn geholt", erklärt Hermann Tecklenburg, Boss des SV Straelen, gegenüber RevierSport.

Koruks Bilanz in der 3. Liga: Für den SV Meppen absolvierte er 16 Spiele und erzielte nur einen Treffer. Für den SC Verl kommt er auf acht Einsätze und traf kein einziges Mal ins Schwarze.

Koruk stand zuletzt in der 3. Liga beim SC Verl und SV Meppen unter Vertrag. Der 26-Jährige träumte schon zu Zeiten, zu denen er noch für Bergisch Gladbach spielte, von der 3. Liga. Doch auch er musste anerkennen, dass diese Spielklasse eine Liga zu hoch für ihn ist. Zumindest noch. Nun versucht "El Turco", wie er sich selbst nennt, wieder den Umweg über die Regionalliga.

Hier schoss Koruk, der auch schon mehrere Stationen in der Türkei hinter sich hat, in der Saison 2020/2021 im Trikot des SV Bergisch Gladbach in 38 Begegnungen satte 20 Treffer. Daraufhin wurde Drittligist SV Meppen auf ihn aufmerksam. Vielleicht kann sich Koruk mit vielen Toren für den SV Straelen wieder in den Fokus einiger Drittligisten spielen beziehungsweise schießen.