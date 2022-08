RWO: Zittersieg! Terranova freut sich über gelungenes Training

Rot-Weiß Oberhausen feierte am 3. Spieltag der Regionalliga West den zweiten Sieg. In einem spannenden Duell wurde der SV Straelen mit 2:1 besiegt.

Rot-Weiß Oberhausen siegte gegen den SV Straelen mit 2:1. Es ist der zweite Sieg im dritten Spiel für das Team von Mike Terranova gewesen. Damit erhöhten die Kleeblätter ihr Punktekonto auf sieben Zähler.

Das Spiel ist schnell erklärt: Straelen kam in der ersten Halbzeit nicht in die Partie und geriet nach einer Ecke durch ein Kopfballtor von Tanju Öztürk in Rückstand (8.). Oberhausen bestimmte das Geschehen im Folgenden und sorgte durch ein Traumtor von Fabian Holthaus für das 2:0 (38.).

Ganz zur Freude von Trainer Mike Terranova, der sich besonders über das gelungene Training unter der Woche freute: „Wir wussten, dass wir auf einen tiefstehenden Gegner treffen, der auf ein Umschaltspiel setzt. Deswegen haben wir in der Woche auch viele Standards geübt. Umso schöner ist es dann, dass es beim 1:0 geklappt hat. Ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Dann habe ich gedacht, dass wir in der zweiten Halbzeit auf unsere Kurve mehr Räume kriegen und das Ergebnis höher gestalten.“

RWO: Davari – Winter, Propheter, Öztürk, Fassnacht – Mickels (75. Boche), Ngyombo, Holthaus, Dorow (53. Skolik), Heinz (68. Donkor) – Kreyer (84. Petritt) Davari – Winter, Propheter, Öztürk, Fassnacht – Mickels (75. Boche), Ngyombo, Holthaus, Dorow (53. Skolik), Heinz (68. Donkor) – Kreyer (84. Petritt) Straelen: Paris - Baraza (63. Ben Salah), Päffgen, Miyamoto – Fionouke, Joep Munsters – Mata, Vicario, Harouz (88. Ubabuike) – Nshimirimana (28. Ndiaye) Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian Tore: 1:0 Öztürk (8.), 2:0 Holthaus (38.), 2:1 Harouz (72.) Gelbe Karten: - Baraza, Fionouke, Vicario, Nshimirimana Zuschauer: 2.545

Dem war aber nicht so. Statt mit mehr Räumen kam Straelen mit einem neuen Gesicht aus der Kabine. Damit sorgte Said Harouz für den Anschluss (72.). Mehr wollte trotz einigen guten Chancen nicht mehr gelingen. Und so feierte Terranova, der seinen 101. Sieg als RWO-Coach einfuhr, neben seiner Mannschaft anschließend auch die 2545 Fans im Stadion: „Straelen hat es in Hälfte zwei aber gut gemacht, wir im Gegensatz dazu nicht. Warum kann man manchmal nicht erklären. Wir haben ein wenig den Faden verloren und das Ding im Endeffekt dann trotzdem gezogen. Auch durch die Fans, die die ganze Zeit positiv waren und wieder tolle Stimmung gemacht haben.“

Straelen hingegen steht nach zwei absolvierten Spielen ohne Punktgewinn da. Nach der 0:1-Niederlage gegen Schalke II und dem Pokal-Aus gegen St. Pauli (3:4), folgte die dritte Pleite der Pflichtspielsaison. Trainer Sunday Oliseh war trotzdem einverstanden, gerade mit Halbzeit zwei: „Ich denke, das Spiel wurde schon in der 8. Minute entschieden. Das hat uns durcheinandergebracht. Wir haben bis zur Halbzeit gewartet, um die Jungs taktisch neu aufzustellen. Wir haben dann einiges geändert und die Jungs haben es überragend gemacht. Ich glaube, wir hatten vier klare Torchancen, leider haben wir nur eine genutzt. Das tut mir leid für die Jungs, weil sie alles versucht haben.“

Für RWO geht es am kommenden Spieltag zu der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln (Freitag, 12. August, 19.30 Uhr). Straelen trifft unter der Woche auf den 1. FC Kaan-Marienborn (Mittwoch, 10. August, 19.30 Uhr).