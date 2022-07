Regionalliga West: Platzek trifft für Bocholt, Ahlen überrascht erneut

Der ehemalige Essener Publikumsliebling Marcel Platzek hat schon wieder für den 1. FC Bocholt getroffen. Rot Weiss Ahlen ärgert erneut einen Aufstiegsfavoriten.

Nur zwei Partien fanden am Samstag am 2. Spieltag der Regionalliga West statt. Das Auswärtsspiel des SV Rödinghausen (spielt im DFB-Pokal) und das Duell der beiden DFB-Pokalteilnehmer zwischen dem SV Straelen und dem 1. FC Kaan-Marienborn finden erst am 10. August statt. Die weiteren Partien sind erst für Sonntag angesetzt. Aber die beiden Spiele, die stattfinden konnten, hatten es in sich.

Rot Weiss Ahlen hat den nächsten großen Favoriten ärgern können. Im Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten Fortuna Köln erreichten die Wersestädter ein 1:1-Unentschieden. Sascha Marquet hatte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung geschossen. Den Ausgleich für die Ahlener erzielte ausgerechnet André Dej (58.). Der 30-jährige Mittelfeldspieler und gebürtige Kölner ist gerade erst von den Fortunen nach Ahlen gewechselt. Die Ahlener sorgten damit bereits für die zweite Überraschung der Saison, nachdem in der Vorwoche der Wuppertaler SV bereits mit 2:1 geschlagen wurde.

Der Aufsteiger 1. FC Bocholt hat auch sein zweites Spiel in der Regionalliga West verloren. Die Elf von Trainer Jan Winking unterlag am heimischen Hünting gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 1:2. Justin Noah Seven hatte für die Düsseldorfer, bei denen nur der junge Schlussmann Dennis Gorka aus dem Zweitliga-Kader zum Einsatz kam, nach 61 Minuten den Führungstreffer erzielt. Eine Viertelstunde vor dem Ende glich Ex-RWE-Publikumsliebling Marcel Platzek mit einem verwandelten Elfmeter aus. Marcel Mansfeld erzielte jedoch acht Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für die Landeshauptstädter.

Der 2. Regionalliga-Spieltag in der Übersicht

Rot Weiss Ahlen - Fortuna Köln 1:1

1.FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II 1:2

Sonntag, 31. Juli, 14 Uhr:

1.FC Köln II - Schalke 04 II

Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiß Oberhausen

Alemannia Aachen - 1. FC Düren

SC Wiedenbrück - SC Preußen Münster

SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV

Mittwoch, 10. August:

SV Lippstadt - SV Rödinghausen (18 Uhr)

SV Straelen - 1. FC Kaan-Marienborn (19:30 Uhr)