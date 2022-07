Preußen Münster: Hildmann erleichtert nach Auftakt-Sieg gegen Wattenscheid 09

Zum Saisonauftakt in der Regionalliga West konnte Preußen Münster Oberliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 mit 4:1 (2:1) schlagen. Die „Vorentscheidung“ fiel kurz vor der Pause.

Das Saisonziel des SC Preußen Münster in dieser Saison ist klar: Am Ende wollen die Adlerträger den ersten Platz der Regionalliga West belegen und aufsteigen. Folgerichtig ließ der SCP zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger SG Wattenscheid 09 vor 6929 Zuschauern im heimischen Stadion nichts anbrennen und konnte die Partie am Ende souverän mit 4:1 (2:1) für sich entscheiden.

Die Elf von Cheftrainer Sascha Hildmann habe sich zu Beginn „etwas schwer getan“ und steigerte sich im Laufe der 90 Minuten: "Wir waren im letzten Drittel etwas fehlerbehaftet. Wir waren zu hektisch in manchen Aktionen, wollten in einer Sekunde den Ball nach vorne bringen, anstatt den Gegner mit zwei Kontakten in Bewegung zu kriegen. In der zweiten Hälfte war es dann eine klare Sache“, erkannte der Coach.

Wattenscheid kontert zur Führung, Münster dreht zum richtigen Zeitpunkt

Bevor das Offenspiel der Gastgeber seinen Lauf nahm, gab es für die ambitionierten Münsteraner nach zwölf Minuten jedoch erst einmal eine kalte Dusche: Die Gäste aus dem Ruhrgebiet konterten nach einem Eckball auf der Gegenseite flink und blitzschnell über Emre Yesilova und Neuzugang Kim Sané, der zur Führung für Wattenscheid traf. Hildmann kommentierte: „Es ist uns nicht ganz so gelungen, die Kontrolle zu übernehmen. Dann bekamen wir den Kontertreffer, der so nicht passieren darf.“





Wenige Augenblicke später egalisierte Andrew Wooten den Schock und konnte ausgleichen (15.). Eine „kleine Vorentscheidung in Richtung Münster“ fiel dann kurz vor dem Pausentee, analysierte SGW-Trainer Christian Britscho: „Wir hatten eine gute Chance das 2:1 zu machen. Wir nehmen den Kontakt im Sechzehner nicht an, fast im Gegenzug nimmt Preußen aber unseren Kontakt an, sodass auf der einen Seite ein Elfmeter gepfiffen wird und auf der anderen nicht.“ Henok Teklab traf souverän vom Punkt (45.).

Hildmann mit Lob für die Defensive der Gäste

Im zweiten Durchgang nahmen die Preußen das Heft des Handelns dann endgültig in die Hand, bauten die Führung durch Alexander Hahn (79.) und Darius-Dacian Ghindovean (81.) aus. Im Endeffekt hatte Wattenscheid Glück, dass es nur bei vier Treffern blieb. Hildmann erleichtert: „Wattenscheid hat defensiv sehr gut und kompakt verteidigt. Es war schwer, da Lücken zu finden. Ich bin froh, dass wir das erste Spiel, welches auch für uns nicht leicht war, am Ende gewonnen haben.“

Aufstiegstrainer Britscho hätte sich gegen Ende der Partie mehr Gegenwehr von seiner Mannschaft gewünscht: "Es gibt keinen Zweifel daran, dass Preußen das Spiel unter dem Strich verdient gewonnen hat. Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr befreien und machen es dem verdienten Sieger mit den Toren zum 3:1 und 4:1 dann nachher etwas zu einfach.“

Für die SG Wattenscheid steht in der kommenden Woche der nächste Brocken auf dem Programm, wenn der Wuppertaler SV zu Gast in der Lorheide ist (31.07.). Der SC Preußen Münster gastiert zeitgleich beim SC Wiedenbrück.