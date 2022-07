RWO: Sportchef über Vorbereitung und Start-Gegner Aachen

Rund drei Wochen noch, dann geht es auch für Rot-Weiß Oberhausen wieder um Punkte. RevierSport hat mit RWO-Sportchef Patrick Bauder gesprochen.

Rot-Weiß Oberhausen befindet sich in der Halbzeit der Vorbereitung auf die Saison 2022/2023. RWO und Alemannia Aachen werden es sein, die am 22. Juli 2022 die neue Serie eröffnen.

Ein Gegner zum Start, von dem Patrick Bauder (32), Oberhausens Sportchef, großen Respekt hat.

Patrick Bauder, wie zufrieden sind Sie mit dem Ist-Zustand der Vorbereitung?

Wir sind sehr zufrieden. Wir haben einen spannenden Kader beisammen und sind guter Dinge, dass wir eine positive Saison spielen. Bis auf Jan-Lucas Dorow, der sich im Aufbautraining befindet und uns erst zu Saisonbeginn wieder zur Verfügung stehen wird, sind auch alle Jungs fit und bereiten sich sehr gut Richtung 1. Spieltag vor.

Stichwort 1. Spieltag: Es geht am 22. Juli gegen Aachen. Es ist das Eröffnungsspiel. Was sagen Sie zum Spielplan?

Wir sind damit zufrieden. Die Saison eröffnen zwei Traditionsklubs vor einer hoffentlich großen Kulisse. Wir wollen dann mit einem Startsieg starten und von Woche zu Woche weiter schauen. Aber vor der Alemannia kann ich jetzt schon warnen. Ich zähle die Aachener auf jeden Fall zu den Mannschaften, die oben mitmischen werden. Fuat Kilic kennt die Liga in- und auswendig, mit Helge Hohl als Sportchef hat er einen guten Partner dazubekommen, sie haben zusammen einen ordentlichen Kader zusammengestellt. Mit diesem werden sie oben dabei sein.

Und RWO: Für was reicht es in der neuen Saison?

(lacht) Ich bin da für die Medien ein Langweiler. Klar ist, dass Mike Terranova und ich Typen sind, die jedes Spiel gewinnen wollen. Klar ist aber auch, dass es keinen Sinn macht etwas herauszuposaunen. Dafür kenne ich den Fußball und dieser ist nicht planbar. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und werden von Woche zu Woche schauen, dass wir unsere Ziele erreichen.

Wird RWO auf dem Transfermarkt noch einmal tätig?

Wir sind mit unserem Kader zufrieden. Aber es ist unsere Aufgabe, den Markt immer im Auge zu behalten. Wir müssen nichts mehr tun, ich will aber auch nichts ausschließen. Im Fußball kann immer etwas passieren.

Was erwarten Sie in den abschließenden Testspielen?

Wir spielen jetzt noch gegen den FC Iserlohn, De Graafschap und TSV Steinbach. Wir wollen in den Spielen so agieren, dass wir am 1. Spieltag gegen Aachen topfit und erfolgreich sind.