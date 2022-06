3.Liga/RL: MSV-Arena-Namensgeber wird Hauptsponsor bei Regionalliga-Aufsteiger

Das weltweit agierende Touristikunternehmen schauinsland-reisen, das auch Namensgeber der MSV-Arena ist, wird ab der kommenden Saison neuer Hauptsponsor beim TuS Blau-Weiß Lohne.

Das Touristikunternehmen schauinsland-reisen engagiert sich ab sofort nicht nur beim Drittligisten MSV Duisburg, sondern wird auch ab sofort die Brust des Regionalliga-Aufsteigers Blau-Weiß Lohne zieren. Beim Nord-Regionalligisten wird das Unternehmen auch Hauptsponsor.

Schon am Samstag beim ersten Testspiel von Blau-Weiß Lohne gegen die PSV Eindhoven wird schauinsland-reisen als neuer Sponsor auf den Trikots des Niedersachsen-Meisters im Stadion in Eindhoven zu sehen sein. Das Spiel wird live auf dem Youtube-Kanal der PSV Eindhoven übertragen werden. "Unser Engagement beim TuS Blau-Weiß Lohne ist für uns ein wohl überlegter Schritt. Der Verein hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Durchmarsch von der Landesliga bis zur Regionalliga Nord hingelegt", sagt schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers.

Der Reiseveranstalter aus Duisburg engagiert sich regelmäßig für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr hat das Unternehmen dafür die Aktionsreihe „Mini-Helden“ gestartet. Damit möchte schauinsland-reisen Kindern sowohl im Urlaub als auch zu Hause mit verschiedenen Aktionen eine schöne Zeit bereiten. Beispielsweise verschenkt das Unternehmen Tausende Fußbälle an Jugendfußballmannschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch beim TuS Blau-Weiß Lohne möchte sich schauinsland-reisen im Rahmen der „Mini-Helden“-Aktionsreihe mit verschiedenen Sport- und Spielangeboten für Kinder einbringen.

Mit über 50 Jugendmannschaften hat Blau-Weiß Lohne außerdem eine der größten Jugendabteilungen in ganz Deutschland. "Wir können uns sehr gut mit dieser Erfolgsgeschichte identifizieren und möchten mit diesem Engagement auch die Kinder- und Jugendarbeit im Verein wertschätzen", erklärt Rüttgers.

Die Verantwortlichen beim TuS Blau-Weiß Lohne freuen sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Sponsor. "Wir sind sehr dankbar, dass mit schauinsland-reisen einer der größten Reiseveranstalter Europas, aber gleichzeitig auch ein Familienunternehmen unseren Weg bei Blau-Weiß Lohne ab heute begleitet", sagt der Trainer und Sportchef der Lohner Henning Rießelmann. Er sieht die Partnerschaft als „Fundament für eine gesunde und nachhaltige Budgetplanung“ des Vereins.