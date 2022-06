Straelen: Trainersuche läuft, sieben Spieler bleiben, Unfall verhindert Einsätze

Kevin Wolze, neuer Sportchef des SV Straelen, hat sich an die Arbeit gemacht. Und der Ex-Profi hat einiges zu tun. Denn nur sieben Mann sind dem Verein erhalten geblieben.

Seit wenigen Tagen ist Kevin Wolze, der aktuell seinen zweiten Kreuzbandriss binnen eines Jahres auskuriert, neuer Sportchef beim SV Straelen. An Ausruhen kann der 32-Jährige aktuell nicht denken.

Denn noch fehlen einige Spieler im zukünftigen Kader der Straelener. Und: noch ist auch kein neuer Trainer in Sicht. Kandidaten sind nach RevierSport-Informationen Suat Tokat (ETB SW Essen) und Sven Schuchardt, der zuletzt U18-Trainer bei Admira Wacker in Österreich war. "Von der Absage von Thomas Brdaric sind wir natürlich überrascht worden, das war so nicht vorhersehbar. Wir wollen aber jetzt keinen Schnellschuss machen. Alles muss wohl überlegt sein, denn dafür ist die Position des Trainers zu wichtig. Präsident Hermann Tecklenburg und ich führen Gespräche mit mehreren Kandidaten", wird Wolze in der "Rheinischen Post" und auf dem Portal "Fupa" zitiert.

Am Sonntag absolvierte der SV Straelen, den Sportchef Wolze als Trainer betreute, beim niederländischen Amateurklub DEV Arcen einen Test. 5:0 siegte der deutsche Regionalligist im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläum der Niederländer. Die Neuzugänge Joep Munster und Leonel Brodersen fehlten. Sie waren in einen Autounfall verwickelt, erlitten aber glücklicherweise nur leichte Blessuren.

Nur sieben Mann sind aus dem Kader 2021/2022 übriggeblieben

Mit den Torhütern Julius Paris und Kevin Kratzsch sowie den Feldspielern Jannik Stevens, Ole Päffgen, Arlind Shoshi, Toshiaki Miyamoto, der urlaubsbedingt beim Testspiel fehlte, und Dacain-Dacruz Baraza haben die Straelener nur sieben Spieler aus dem letztjährigen Kader behalten. "Ja, das ist so. Alle anderen Akteure spielen für den Verein keine Rolle mehr", bekräftigt Wolze gegenüber der "RP" und "Fupa". Er ergänzte: "Wir werden uns in aller Ruhe die neuen Spieler anschauen und ihnen Zeit zur Eingewöhnung geben. Danach werden wir entscheiden, wo gezielt nachgebessert werden muss."