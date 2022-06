SG Wattenscheid 09: Nico Lucas über die 09-Feierbiester und die Regionalliga

Die SG Wattenscheid 09 ist in die Regionalliga aufgestiegen. Die Feierlichkeiten sind nun ausgeklungen. RS hat mit einem 09-Aufstiegshelden noch einmal alles Revue passieren lassen.

Bis zum vergangenen Freitag (10. Juni 2022) feierten 18 Aufstiegshelden der SG Wattenscheid 09 die Rückkehr in die Regionalliga West - mittendrin: Nico Lucas.

Der 24-jährige Essener Junge, der sein Herz an die SG verloren hat, gehörte in der Aufstiegssaison zu den Eckpfeilern im Team von Erfolgstrainer Christian Britscho. 27 Spiele (ein Tor, fünf Vorlage) absolvierte Lucas insgesamt. An das letzte Saisonspiel, den Sieg und den damit verbundenen Aufstieg, gegen Eintracht Rheine, wird sich der ehemalige RWE-Spieler wohl sein Leben lang erinnern.





"Das war einfach nur der Wahnsinn. 6500 Zuschauer bei einem Oberligaspiel, das muss man sich mal vorstellen. Auch wir waren von dieser Kulisse überrascht. Wir haben mit der Hälfte gerechnet. Die Zuschauer haben uns unfassbar gepusht. Sie haben den Aufstieg auch verdient", betont Lucas.

Wir werden unserer Philosophie treu bleiben und auch in der Regionalliga hoch pressen, offensiv und attraktiv agieren. Dabei hoffen wir natürlich auch auf die sensationelle Unterstützung unserer Fans. Nico Lucas

In der Nacht nach dem Aufstieg ging es für die Wattenscheider noch per Flieger Richtung Partyinsel Mallorca. Auf die Frage, wer denn das größte Feierbiest im SG-Team ist, antwortet Lucas: "Wir haben mit 18 Mann richtig Gas gegeben. Das war auf Malle, wie schon in der ganzen Saison, eine astreine Teamleistung."

Dieser Spirit in der Mannschaft hat die Wattenscheider letztendlich auch in die Regionalliga gebracht. Lucas: "Wir haben so viele Rückstände in der Saison gedreht, unglaublich. Das geht nur, wenn die Mannschaft intakt und mental stark ist. So etwas habe ich in dieser Form in meiner Karriere noch nicht erlebt."

Nun geht es für das Britscho-Team um Lucas und Co. nicht mehr gegen Rheine, Schermbeck oder Holzwickede. Die Gegner heißen in Zukunft Aachen, Oberhausen, Münster und Wuppertal. "Eine andere Liga ist wie eine andere Welt. Wir werden auf viel stärkere Konkurrenten treffen, nicht mehr so viel Ballbesitz haben, auch Rückschläge erleben - aber: wir werden unserer Philosophie treu bleiben und auch in der Regionalliga hoch pressen, offensiv und attraktiv agieren. Dabei hoffen wir natürlich auch auf die sensationelle Unterstützung unserer Fans", sagt Lucas. Auf diese Wattenscheider darf sich die Regionalliga zweifelsohne freuen.