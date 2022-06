RL: Die erfolgreichsten Duos der Regionalliga West

1046 Tore fielen in der vergangenen Saison in der Regionalliga West. Diese Spieler-Duos waren in ihren Teams am erfolgreichsten.

RWEs Simon Engelmann war erfolgreichster Torschütze der vergangenen Saison. Doch welches Team der Regionalliga West stellt das erfolgreichste Duo? Dies verrät die Statistik „Top-Duos“ von transfermarkt.de. 1.Simon Engelmann und Isaiah Young (Rot-Weiss Essen) Das erfolgreichste Duo der Regionalliga West kommt aus Essen. Simon Engelmann, der in den letzten zwei Jahren Torschützenkönig wurde, und Isaiah Young kommen gemeinsam auf 33 Treffer und 18 Vorlagen. Beide bleiben RWE auch im kommenden Jahr treu und werden versuchen, in der 3. Liga an ihre Leistungen anzuknüpfen. 2. Sven Kreyer und Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen) Sven Kreyer und Anton Heinz haben großen Anteil an der guten RWO-Saison. Kreyer, der vor zwei Jahren von Viktoria Köln kam, erzielte wie schon im vergangenen Jahr 14 Tore und bereitete zwei weitere vor. Neuzugang Heinz kommt auf 13 Tore und acht Vorlagen. 3. Sascha Marquet und Leon Demaj (Fortuna Köln) Die beiden Neuzugänge sind bei der Fortuna direkt eingeschlagen. Zusammen kommen sie auf 27 Tore und neun Assists. Bereits bei ihren vorherigen Vereinen stellten sie ihre Torjägerqualitäten unter Beweis: Marquet erzielte in der letzten Saison beim TSV Steinbach 26 Tore, bereitete 13 vor. Demaj kam bei Lotte auf elf Treffer und vier Vorlagen. 4. Leo Scienza und Rufat Dadashov (Schalke II) Bei der Schalker Zweitvertretung überzeugte vor allem Leo Scienza. Elf Tore und 13 Vorlagen gehen auf sein Konto. Der 23-Jährige verlässt den Verein allerdings. Gemeinsam mit Rufat Dadashov stellt er das viertgefährlichste Duo der Liga. Der ehemalige Nationalspieler Aserbaidschans brauchte für seine zehn Spiele und eine Torvorlage nur 19 Spiele, ein Teil der Saison fehlte er verletzt. 5. Thorben Deters und Gerrit Wegkamp (Preußen Münster) Die Top Fünf komplettiert das Münsteraner Offensiv-Duo. 21 von 73 Treffern gehen auf das Konto von Thorben Deters und Gerrit Wegkamp. Des Weitern bereiteten sie zusammen sieben Treffer vor. Die weitern Top-Duos der Liga: Roman Prokoph und Marco Königs (Wuppertaler SV / 21 Tore, sieben Vorlagen) Cagatay Kader und Kelvin Lunga (SV Straelen / 21 Tore, elf Vorlagen) Florian Dietz und Joshua Schwirten (FC Köln II / 20 Tore, fünf Vorlagen) Andreas Ivan und Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen / 19 Tore, 15 Vorlagen) Semih Güner und Masaaki Takahara (Bonner SC / 18 Tore, neun Vorlagen) Viktor Maier und Dardan Karimani (SV Lippstadt / 17 Tore, acht Vorlagen) Steffen Meuer und Torben Müsel (Gladbach II / 17 Tore, vier Vorlagen) Lex-Tyger Lobinger und Jona Niemiec (Düsseldorf II / 17 Tore, zwei Vorlagen) Abdul Fesenmeyer und Shun Terada (KFC Uerdingen / 16 Tore, zwei Vorlagen) Cedric Euschen und Exaucé Andzouana (SF Lotte / 14 Tore, eine Vorlage) Benedikt Zahn und Said Harouz (SC Wiedenbrück / 14 Tore, acht Vorlagen) Jannik Mause und Hamdi Dahmani (Alemannia Aachen / 13 Tore, drei Vorlagen) Julian Wolff und Vincent Schaub (SV Rödinghausen / 12 Tore, vier Vorlagen) Jonathan Benteke und Jeff-Denis Fehr (FC Wegberg-Beeck / Elf Tore, fünf Vorlagen) Jan Wellers und Jonas Pfalz (VfB Homberg / Elf Tore, zwei Vorlagen)

Zur Startseite