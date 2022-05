RWE: Bombenfund am Stadion an der Hafenstraße

Am Stadion an der Hafenstraße, der Spielstätte von Rot-Weiss Essen, wurde ein Bomben-Blindgänger gefunden. Noch am Dienstag soll entschärft werden.

Bomben-Alarm am Stadion von Rot-Weiss Essen: Am Dienstag wurde an der Hafenstraße 97a im Rahmen von Arbeiten ein Blindgänger entdeckt. Das teilte die Stadt Essen mit. Die Bombe wurde im Rahmen von Arbeiten am Willi-Lippens-Platz hinter dem Stadion gefunden. Sie wird noch am Dienstag entschärft. Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe. Die Fundstelle gehört zum Trainingsareal von RWE. Die Bombe wurde beim Bau des Trainingszentrums gefunden.

Alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert, teilte die Stadt mit. Zudem wird es zu Einschränkungen im umliegenden Verkehr kommen. Ebenso ist der Öffentliche Nahverkehr teilweise betroffen. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Essen

