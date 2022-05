RWE-Kommentar: Wer so vielen Widerständen trotzt, der steigt verdient auf

RWE war lange vorne, dann fast abgeschrieben, kam aber nochmal zurück. Das verdient großen Respekt, ein Kommentar.

„Wir haben zwei Kapitäne verloren. es war ein sehr wildes Jahr.“ Eigentlich ist damit schon vieles gesagt, Simon Engelmann brachte es nach dem perfekten Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga auf den Punkt.

Es war eine Saison, wie man sie selten vorfindet. Rot-Weiss Essen kam schon mit einer sehr großen Enttäuschung aus der letzten Saison in die laufende Serie. Denn nach einer sportlich starken Leistung musste man sich dem BVB II im Meisterrennen am letzten Spieltag geschlagen geben.





Es folgte gleich am zweiten Spieltag das 1:4 zuhause gegen Straelen, vieles wurde sofort wieder in Schutt und Asche geredet, bei vielen Anhängern fehlte der Glaube an die Mannschaft. Es folgten mehr als 20 Partien ohne Niederlage - doch es gab die Nebengeräusche und mit Preußen Münster einen erneut großartigen Nebenbuhler, der einfach nicht nachgeben wollte.

Auf Münster hatte man keinen Einfluss, auf die Nebengeräusche schon. Zwei Kapitäne mussten gehen. Im Winter Dennis Grote, nachdem der darüber nachdachte, eine langfristige Offerte von Aufstiegskonkurrent Preußen Münster anzunehmen. Unruhe zur Unzeit, zumal man den Verlust des zentralen Mannes im RWE-Spiel nicht auffangen konnte.





Wenige Wochen vor dem Ende wurde sein Nachfolger Daniel Davari freigestellt. Er musste aus sportlichen Gründen auf die Bank und verhielt sich nach der Rückversetzung nicht so, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht hätten.

Zwei Personalien, die mit jeder Mannschaft was machen. Ob man will oder nicht. Nicht zu vergessen der unsägliche Böllerwurf, der zum Abbruch des Topspiels gegen Münster beim Stand von 1:1 führte - drei Punkte weg am Grünen Tisch.

In die Phase gab es noch einen massiven Corona-Ausbruch in der Mannschaft, drei Spiele wurden verlegt, am Ende der Saison hatte RWE fast nur Englische Wochen, zwei Spieltage vor dem Ende musste der bis dato erfolgreiche Trainer Christian Neidhart gehen, um nochmal einen letzten Impuls zu setzen.





In der Summe eigentlich zu viel für eine Mannschaft, die 87 Punkte und ein Torverhältnis von plus 50 nach 38 Spielen braucht. RWE war am Ende der Saison mehrmals abgeschrieben, auch RS sah Münster in der besseren Position.

RWE hat alle eines Besseren belehrt, hat allen Widerständen getrotzt und feiert nun den 3. Liga. Vor dieser Energieleistung muss man den Hut ziehen, auch wie das Endspiel gegen Ahlen über die Bühne gebracht wurde. RWE ist ein verdienter Aufsteiger, so viel steht fest.