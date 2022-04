Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen biegt auf die Zielgerade der Saison ein. Im Titelrennen möchte sich RWE aber weiterhin nur auf sich fokussieren.

Jede Partie ist ein Endspiel, es zählen nur noch Siege! Diese Marschroute hatte Rot-Weiss Essen vorgegeben. Es werden immer weniger Spiele, Fehltritte darf sich die Mannschaft im Titelrennen nicht mehr erlauben. Am Freitagabend war RWE zu Gast bei den Sportfreunden Lotte. Knapp 22 Stunden zuvor wurde in einem Gerichtsurteil die 0:2-Niederlage von Essen am Grünen Tisch gegen Preußen Münster bestätigt. Doch das Team von Coach Christian Neidhart ließ sich davon nicht beirren und zeigte am Lotter Kreuz eine seriöse und souveräne Vorstellung – der 3:0-Sieg war auch in der Höhe verdient.





Die drei Punkte waren immens wichtig, auch um den direkten Konkurrenten aus Münster unter Druck zu setzen. Denn: Die Preußen reisen am Sonntag (24. April, 14 Uhr) in das Stadion Niederrhein zum schweren Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. An diesem Tag werden alle Fans, Spieler und Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen dem Rivalen aus der Nachbarstadt die Daumen drücken und auf Schützenhilfe hoffen. Die Ausgangslage ist eindeutig: Holt RWO mindestens einen Punkt gegen die Adlerträger, hätte Essen den Aufstieg wieder in der eigenen Hand.

Außenverteidiger Sandro Plechaty legt jedoch den Fokus auf die eigenen Spiele und möchte sich nicht zu sehr auf das Fernduell mit Münster konzentrieren: "Wir haben zwei Tage frei bekommen und können etwas durchschnaufen. Natürlich schaut man auf die Regionalliga-Ergebnisse, aber jetzt nicht explizit auf dieses Spiel. Wichtig ist, dass wir weiterhin unsere Hausaufgaben machen und dann gucken wir, was dabei herumkommt."

Das Restprogramm von Rot-Weiss Essen: (H) FC Wegberg-Beeck, Freitag, 29.04.2022 19.30 Uhr (A) SV Rödinghausen, Samstag, 07.05.2022 14 Uhr (H) Rot Weiss Ahlen, Samstag, 14.05.2022 14 Uhr

Trainer Neidhart sieht es ähnlich. Der 53-jährige Fußballlehrer fordert, dass seine Truppe am kommenden Freitag (29. April, 19.30 Uhr) gegen Wegberg-Beeck die Leistung aus der ersten Halbzeit in Lotte bestätigt: "Wir können uns auf nichts ausruhen. Gegen Wegberg ist die Marschroute wieder gleich. Jetzt schauen wir mal, was am Wochenende passiert. Wenn aber nichts passiert, dann geben wir auch weiter Gas."