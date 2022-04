Am Sonntag steht in der Regionalliga West das Duell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster an. Ein Blick auf die Zahlen.

Für Preußen Münster geht es am Samstag zu Rot-Weiß Oberhausen. Die Preußen haben als Tabellenführer aktuell zwei Punkte Vorsprung auf Rot-Weiss Essen. RWE kann am Freitagabend gegen die Sportfreunde Lotte vorlegen. Im Stadion Niederrhein erwartet Münster eine schwierige Aufgabe gegen den Tabellenvierten. Seit Gründung der Bundesliga 1963 trafen die Teams 33 Mal aufeinander. RWO konnte dabei 15 Duelle für sich entscheiden, je neun Mal gab es eine Punkteteilung und einen Sieg für Münster. Die meisten Partien sind allerdings schon einige Jahre her und demnach kaum noch aussagekräftig. Das letzte Aufeinandertreffen an der Hammer Straße entschied Münster im November letzten Jahres mit 3:1 für sich. Gerrit Wegkamp (2x) und Thorben Deters trafen für Preußen, Anton Heinz erzielte den Ehrentreffer für Oberhausen. Letzte Heimniederlage 2006 Den letzten RWO-Sieg gab es am 20. Spieltag der vergangenen Regionalliga-Saison. 2:0 hieß es am Ende vor leeren Rängen im Stadion Niederrhein. Die letzte Heimniederlage gegen Münster ist schon ein paar Jährchen her. Nachdem es sieben Jahre lang keine Begegnung der beiden Vereine gab, reiste Münster im Mai 2006 zum Rückspiel der damaligen Regionalliga Nord nach Oberhausen und feierte einen 2:1-Auswärtssieg. Torschützen damals Domenico Cozza und Ansgar Brinkmann für Münster, Marcel Stiepermann traf für RWO. Die Saison endete für beide Vereine mit dem Abstieg. Beide wollen Serien ausbauen Preußen Münster hat die letzten neun Liga- sowie die letzten fünf Auswärtsspiele nicht mehr verloren. Aber auch Oberhausen will die eigenen Serie von zwölf Liga- und fünf Heimspielen in Folge ohne Niederlage weiter ausbauen. Es wird spannend, ob die Elf von Mike Terranova Münster im Aufstiegskampf ein Bein stellen kann.

