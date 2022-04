Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen kann auch kommende Saison auf Angreifer Sven Kreyer und Abwehrspieler Nico Klaß setzen.

Sven Kreyer und Nico Klaß bleiben Rot-Weiß Oberhausen über die Saison hinaus erhalten. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Kreyer ist mit 34 Einsätzen und 14 Saisontoren Dauerbrenner und Top-Torjäger zugleich. „Sven ist ein absoluter Topstürmer in der Liga. Er ist sich für keinen Meter zu schade und bringt sich voll in die Mannschaft ein“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über den 30-Jährigen. „Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin auf ihn und seine Torgefahr setzen können.“

Kreyer fügte an: „Wir sind sind die Reise vor zwei Jahren gemeinsam angetreten. Seitdem kann man an den Abschlusstabellenplätzen gut ablesen, was wir vorhaben. Das endgültige Ziel ist noch nicht erreicht. Daran werden wir weiterarbeiten. Ich freue mich mich über die Anerkennung im Verein und im Umfeld. Das bringt mir die Freude an dem, was ich tue. Und Spaß ist ein ganz wichtiger Faktor. Den will ich auch in der kommenden Saison mit unseren Fans, unserem Trainerteam und meinen Mitspielern haben.“

„Natürlich möchte ich irgendwann gerne auch mal wieder höherklassig Fußballspielen. Am liebsten allerdings mit RWO!“ Nico Klaß

Im Gegensatz zu Kreyer ist Klaß in erster Linie für das Verhindern von Toren zuständig. Seit seiner Rückkehr vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig im vergangenen Sommer stand der 25-Jährige Verteidiger in 29 von 34 Partien auf dem Platz. Dabei erzielte er sogar zwei Tore.

„Wir sind froh, dass sich Nico für einen Verbleib bei RWO ausgesprochen hat“, sagt Bauder. „Nico ist in dieser Liga ein absoluter Top-Verteidiger, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir freuen uns, ihn auf seinem Weg weiter begleiten zu können.“

Klaß freut sich über den Verbleib an der Lindnerstraße. „Ich fühle mich in Oberhausen absolut wohl und sehe keinen Grund für eine Veränderung. Darum möchte ich meine Energie für die Mannschaft aufbringen und mich nicht mit anderen Dingen beschäftigen“, sagt Klaß. „Natürlich möchte ich irgendwann gerne auch mal wieder höherklassig Fußballspielen. Am liebsten allerdings mit RWO!“