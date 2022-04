KFC Uerdingen: Zehn Scorerpunkte in der Oberliga - neuer Stürmer kommt

Der KFC Uerdingen, der in der neuen Saison aller Voraussicht in der Oberliga Niederrhein spielen wird, hat einen weiteren Zugang präsentiert.

Der KFC Uerdingen kann für die kommende Saison eine weitere Neuverpflichtung vermelden: Der 21-jährige Younes Mouadden wechselt vom Oberligisten 1. FC Kleve an die Krefelder Grotenburg.

Der beidfüßige Stürmer spielte bereits in der Jugend beim KFC und war zuletzt bei den Oberligisten 1. FC Bocholt, Teutonia St. Tönis und aktuell beim 1. FC Kleve, bei dem er zum Stammpersonal gehört, aktiv. In 21 Spielen gelangen ihm dabei sechs Tore und vier Vorlagen. "Younes ist ein junger Stürmer mit viel Potenzial", sagt KFC-Vorsitzender Damien Raths. "Er hat in Kleve gezeigt, dass er sich durchsetzen und ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft sein kann. Wir hoffen, dass ihm das auch bei uns gelingt."

Mouadden ist nach den Verpflichtungen von Pascale Talarski (VfB Homberg), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck) und Alexander Lipinski (1. FC Bocholt) Zugang Nummer vier für den KFC-Kader 2022/23.

Dass die Krefelder in der neuen Spielzeit in der Oberliga an den Start gehen, ist so gut wie sicher. Bei noch acht Begegnungen, die der KFC auszutragen hat, beträgt der Rückstand des Teams von Trainer Alexander Voigt 14 Punkte auf das rettende Ufer. Kurzum: Uerdingen müsste nahezu alle Partien gewinnen, um noch den Klassenerhalt zu schaffen. Der KFC Uerdingen benötigt ein Fußballwunder.